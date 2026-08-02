Τροχαίο στην Κρήτη: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη Γεωργιούπολη Χανίων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Γεωργιούπολη Χανίων στην Κρήτη, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, κάτω από αδιευκρίνιστες -έως τώρα - συνθήκες.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και δύναμη της Πυροσβεστικής, αφού τρία άτομα είχαν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια των οχημάτων.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τους, ενώ στη συνέχεια οι τραυματίες παρελήφθησαν από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ακριβής εικόνα για τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους, ενώ τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.