Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Επέστρεψαν στο Πορτοφίνο 29 χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού

Snapshot Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψαν στο Πορτοφίνο 29 χρόνια μετά το πρώτο τους ραντεβού.

Το ζευγάρι βρέθηκε ξανά στο ίδιο ξενοδοχείο όπου είχε μείνει το 1997, όταν η σχέση τους ήταν ακόμη κρυφή.

Ο Ντέιβιντ μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από την επιστροφή τους στο σημείο εκείνο.

Η Βικτόρια ανέφερε ότι επέστρεψαν «εκεί όπου ξεκίνησαν» τη σχέση τους το 1997.

Το ταξίδι στο Πορτοφίνο αποτελεί μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της οικογένειας στην Ιταλική Ριβιέρα. Snapshot powered by AI

Μια άκρως ρομαντική επιστροφή στο Πορτοφίνο, το μέρος που έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της σχέσης τους, έκαναν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ.

Το ζευγάρι βρέθηκε ξανά στο ξενοδοχείο όπου είχε μείνει το 1997, όταν η σχέση του παρέμενε ακόμη κρυφή και ελάχιστοι γνώριζαν ότι οι δυο τους ήταν μαζί. Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, επέστρεψαν στο ίδιο σημείο, αυτή τη φορά ως ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια στον κόσμο.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό ένα βίντεο, στο οποίο καταγράφει τη Βικτόρια καθώς περπατά στο ξενοδοχείο, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε μια φωτογραφία τους αγκαλιά, με φόντο τη θάλασσα.

https://www.instagram.com/p/DcGFLoNCBbS/

«29 χρόνια πριν ήρθαμε στο Πορτοφίνο, σε αυτό το ξενοδοχείο, πριν κανείς μάθει ότι βγαίναμε και τώρα είμαστε ξανά εδώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η Βικτόρια, από την πλευρά της, μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα από την απόδρασή τους, γράφοντας πως επέστρεψαν «εκεί όπου ξεκίνησαν» το 1997.

https://www.instagram.com/p/DcGGysVjuf9/

Το ταξίδι τους στο Πορτοφίνο αποτελεί μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της οικογένειας στην Ιταλική Ριβιέρα, με το ζευγάρι να απολαμβάνει χρόνο μαζί και με τα παιδιά τους.

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