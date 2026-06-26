Ο Κρουζ Μπέκαμ αρραβωνιάστηκε την κοπέλα του: Η ανάρτηση με το μονόπετρο ενώ έβλεπαν Μουντιάλ

Η σύντροφος του Κρουζ Μπέκαμ, Τζάκι Αποστέλ, εμφανίστηκε να φορά δαχτυλίδι αρραβώνων, ενώ παρακολουθούσε αγώνα του Μουντιάλ μαζί με τη διάσημη οικογένειά του.

Το ζευγάρι, το οποίο έχει σχεδόν δέκα χρόνια διαφορά ηλικίας, άρχισε τη σχέση του το 2024. Η Τζάκι δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από την παρουσία της στον αγώνα Βραζιλία - Σκωτία για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μαϊάμι, όπου βρέθηκε μαζί με τον Κρουζ και τον πατέρα του, Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Απλώς χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/p/DaBI1K9FGJD/

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η 30χρονη σύντροφος του Κρουζ φοράει μπουφάν της Βραζιλίας, ενώ ο 21χρονος Μπέκαμ τη φιλά τρυφερά στο μάγουλο. Την ίδια στιγμή, η ίδια φαίνεται να φορά δαχτυλίδι στο αριστερό χέρι της πυροδοτώντας σχόλια για πιθανό αρραβώνα.

Στην ενότητα των σχολίων, ένας χρήστης έγραψε: «Το πιο όμορφο ζευγάρι στον κόσμο».

Ένας άλλος χρήστης πρόσθεσε: «Σας αγαπώ και τους δύο». Ένας τρίτος σχολίασε: «Οι αγαπημένοι μου για πάντα».

Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό του Κρουζ και της Τζάκι σε γαστρονομική παμπ του Λονδίνου, όπου βρέθηκαν μαζί με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ για την Ημέρα του Πατέρα.

Διαβάστε επίσης