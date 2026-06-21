Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ τιμούν την Ημέρα του Πατέρα δημοσιεύοντας φωτογραφίες του Μπρούκλιν

Η οικογένεια του Ντέιβιντ Μπέκαμ τίμησε τον πρώην ποδοσφαιριστή με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα.

Η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε μια τρυφερή αφιέρωση στον σύζυγό της, την Κυριακή 21 Ιουνίου, μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μία throwback φωτογραφία του 51χρονου Ντέιβιντ με τα τέσσερα παιδιά τους — τους γιους τους Μπρούκλιν, Ρόμεο και Κρουζ, καθώς και την κόρη τους Χάρπερ Μπέκαμ — αλλά και μία εικόνα του παλαίμαχου αθλητή κατά τη διάρκεια γεύματος, η 52χρονη Βικτόρια έγραψε στη λεζάντα: «Ντέιβιντ, είσαι πραγματικά ο καλύτερος μπαμπάς».

«Το μεγαλύτερό σου επίτευγμα ήταν πάντα τα υπέροχα παιδιά μας και σε αγαπάμε τόσο πολύ. Χρόνια πολλά για τη Γιορτή του Πατέρα», συνέχισε η πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls.

https://www.instagram.com/p/DZ1-cn6jmrb/

Ο Ντέιβιντ τίμησε επίσης τη Γιορτή του Πατέρα μέσα από τον δικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μία ασπρόμαυρη throwback φωτογραφία με τα τέσσερα παιδιά του, καθώς και ξεχωριστά στιγμιότυπα του ίδιου με καθένα από αυτά.

«Το να είμαι πατέρας είναι η πιο σημαντική μου δουλειά... Σας αγαπώ όλους και σε ευχαριστώ, μαμά @victoriabeckham, που μου χάρισες την όμορφη οικογένειά μας Χρόνια πολλά για τη Γιορτή του Πατέρα σε όλους τους μπαμπάδες σε όλο τον κόσμο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

https://www.instagram.com/p/DZ2F1a-iDky/

«Χρυσά» έσοδα για τον Μπρούκλιν Μπέκαμ από την διαφήμιση που κοροϊδεύει την ρήξη με τους γονείς του

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να εισέπραξε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια για το διαφημιστικό spot της DoorDash — στην οποία αστειεύεται με την εν εξελίξει οικογενειακή του διαμάχη.

Ο πρωτότοκος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ βρέθηκε αντιμέτωπος με κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να εμφανίζονται ενοχλημένοι από το διαφημιστικό, στο οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι παρακολουθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο από το σπίτι, προκειμένου να αποφύγει να δει την οικογένειά του, ενώ χαρίζει «τα δικά του» εισιτήρια.

«Πιθανότατα αναρωτιέστε γιατί βλέπω το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 από το σπίτι. Δεν είναι ότι δεν έχω εισιτήρια», λέει στη διαφήμιση. «Εμ… είναι επειδή… είναι μεγάλη ιστορία».

Η Ana Andjelic, ειδικός σε θέματα brand και συντάκτρια του Substack «The Sociology of Business», δήλωσε στο Page Six ότι πρόκειται για μια έξυπνη κίνηση από την πλευρά της DoorDash: «Είναι μια καλή διαφήμιση. Αγγίζει ορισμένες ανθρώπινες αλήθειες: όλες οι οικογένειες έχουν τις δικές τους διαμάχες. Είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, εμπλέκεται ο πιο διάσημος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, ο πατέρας του Brooklyn, ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ, και το timing είναι ιδανικό. Είναι νίκη για την DoorDash».

Η οικογένεια Μπέκαμ / AP

«Η εταιρεία θέλει να βρίσκεται στην επικαιρότητα και πέτυχε αυτό που ήθελε… είναι αστείο», πρόσθεσε.

Η αποξενωμένη οικογένεια του Μπρούκλιν, ωστόσο, όπως μας λένε, δεν το βρήκε τόσο διασκεδαστικό.

Όταν ο «άσωτος γιος» των Μπέκαμ εξαπέλυσε πυρά κατά της οικογένειάς του τον περασμένο Ιανουάριο— κατηγορώντας τους ότι προσπαθούν να καταστρέψουν τον γάμο του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ και ότι τον χρησιμοποιούσαν ως εργαλείο για να βγάζουν χρήματα από την παιδική του ηλικία — είχε τονίσει: «Η σύζυγός μου κι εγώ δεν θέλουμε μια ζωή διαμορφωμένη από την εικόνα, τον Τύπο ή τη χειραγώγηση. Το μόνο που θέλουμε είναι ειρήνη, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική μας οικογένεια».

Πρόσωπο από το περιβάλλον των Μπέκαμ δήλωσε στην Page Six: «Ο Μπρούκλιν ισχυρίζεται ότι θέλει ειρήνη και ιδιωτικότητα και καμία σχέση με την οικογένειά του — και τώρα προσπαθεί να βγάλει χρήματα από όλο αυτό».

Πράγματι, σχεδόν αμέσως μόλις ο Μπρούκλιν ανήρτησε το trailer στα social media, αναγκάστηκε να περιορίσει τα σχόλια, με έναν χρήστη να γράφει: «Ο μόνος λόγος που έχεις καυτερή σάλτσα ή οποιαδήποτε διαφήμιση είναι επειδή είσαι Μπέκαμ. Βλέπεις την ειρωνεία σε αυτό;».

«Είμαι σίγουρος ότι είχες πει πως θέλεις ειρήνη και ιδιωτικότητα», σχολίασε ένας άλλος, ενώ πολλοί επεσήμαναν ότι δείχνει πρόθυμος να επωφεληθεί οικονομικά από το διάσημο επώνυμό του.

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