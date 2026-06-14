Αμηχανία μπροστά στις κάμερες: Το τρυφερό χειροφίλημα του Τομ Κρουζ στη Βικτόρια Μπέκαμ

Ο σταρ και η πρώην Spicy Gril βρέθηκαν δίπλα δίπλα στην τελετή απονομής του αστεριού στον Ντέιβιντ Μπέκαμ, τον πρώτο ποδοσφαιριστή που το αποκτά στη «Λεωφόρο της Δόξας» στο Χόλιγουντ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αμηχανία μπροστά στις κάμερες: Το τρυφερό χειροφίλημα του Τομ Κρουζ στη Βικτόρια Μπέκαμ
Invision
LIFESTYLE
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  • Ο Τομ Κρουζ φίλησε τρυφερά το χέρι της Βικτόρια Μπέκαμ κατά τη διάρκεια τελετής προς τιμήν του Ντέιβιντ Μπέκαμ στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.
  • Η κίνηση αυτή προκάλεσε αμηχανία και έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.
  • Ο Τομ Κρουζ εξήρε δημόσια την καριέρα του Ντέιβιντ Μπέκαμ και την επιρροή του στο ποδόσφαιρο, ενώ ο Μπέκαμ ευχαρίστησε τον Κρουζ για τη μακροχρόνια φιλία τους.
  • Η φιλία των οικογενειών Κρουζ και Μπέκαμ διαρκεί πάνω από δύο δεκαετίες και ενισχύθηκε μετά τη μετακόμιση των Μπέκαμ στο Λος Άντζελες.
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Μια αυθόρμητη, ίσως, κίνηση του παγκοσμίου φήμης ηθοποιού Τομ Κρουζ προς τη σύζυγο του πρώην αστέρα του ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ, Βικτόρια προκάλεσε πολλαπλές ερμηνείες και αμηχανίες...

Αυτό που υποτίθεται ότι θα ήταν μια γιορτή για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής που απέκτησε αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας» του Χόλιγουντ, κατέληξε να αποτελέσει μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της εκδήλωσης. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Τομ Κρουζ και η Βικτόρια Μπέκαμ είχαν μια σύντομη επαφή που δεν πέρασε απαρατήρητη και σύντομα πήρε διαστάσεις στο διαδίκτυο.

Καθισμένοι σε μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλο, ο ηθοποιός πήρε το χέρι της Βικτόρια Μπέκαμ και το φίλησε. Η αντίδραση της Βρετανίδας σχεδιάστριας μόδας και η οικειότητα μεταξύ των δύο ήταν αρκετές για να γίνουν οι εικόνες γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην εκδήλωση o Τομ Κρουζ, εκφώνησε μία από τις σημαντικότερες ομιλίες της ημέρας, κατά την οποία εξήρε την καριέρα του Μπέκαμ και υπογράμμισε την επιρροή που είχε στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπέκαμ, από την πλευρά του, ευχαρίστησε δημοσίως τον Κρουζ για τη φιλία που τους συνδέει εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Αν και η χειρονομία προκάλεσε κάθε είδους αντιδράσεις στο διαδίκτυο, το πλαίσιο υποδηλώνει μια μακροχρόνια φιλία μεταξύ των οικογενειών Μπέκαμ και Κρουζ. Ο ηθοποιός παραμένει στενός φίλος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια από τότε που οι Μπέκαμ μετακόμισαν στο Λος Άντζελες στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

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