Τραγωδία στην Αχαΐα: Νεκρός 45χρονος έπειτα από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οι Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, όπου ένας 45χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο, το οποίο βρέθηκε δίπλα του.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στις απαραίτητες έρευνες και αποκλεισμό του χώρου.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, οι Αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
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