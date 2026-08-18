Πανετιέρ: «Δυσκολευόταν να κινήσει τα πόδια της» - Οι τελευταίοι μήνες πριν από τον θάνατό της

Snapshot Η Χέιντεν Πανετιέρ αντιμετώπιζε έντονους πόνους στην πλάτη που επηρέασαν την κινητικότητά της τους τελευταίους μήνες πριν από τον θάνατό της.

Η ηθοποιός χρησιμοποιούσε πατερίτσες και φαινόταν να αναρρώνει πριν τον ξαφνικό θάνατό της.

Αντιμετώπιζε επίσης κόπωση, άγχος και λάμβανε περιστασιακά φαρμακευτική αγωγή που επηρέαζε την ομιλία της.

Βρέθηκε Narcan στον χώρο όπου βρέθηκε η νεκρή, ενώ δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή τραυματισμού.

Η οικογένεια της Πανετιέρ ζήτησε ιδιωτικότητα για να διαχειριστεί την απώλειά της. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα υγείας φέρεται να αντιμετώπιζε η Χέιντεν Πανετιέρ τους μήνες πριν από τον ξαφνικό θάνατό της, σύμφωνα με άνθρωπο από το στενό της περιβάλλον. Ο κομμωτής και στενός φίλος της ηθοποιού, Έρικ Ορελάνα, αποκάλυψε ότι η πρωταγωνίστρια του «Nashville» είχε αντιμετωπίσει έντονους πόνους στην πλάτη, οι οποίοι σε κάποια στιγμή επηρέασαν ακόμη και την κινητικότητά της.

«Ο πόνος ήταν πραγματικά πολύ έντονος»

«Γνωρίζω ότι νωρίτερα φέτος υπέφερε από πόνους στην πλάτη», δήλωσε αποκλειστικά στο Page Six ο Ορελάνα.

Όπως περιέγραψε, ο πόνος της Πανετιέρε ήταν «πραγματικά πολύ έντονος», σε σημείο που η ηθοποιός αντιμετώπιζε δυσκολίες στην κίνηση.

«Κάποια στιγμή, ήταν ακόμη και δύσκολο για εκείνη να κινήσει τα πόδια της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Χείντεν Πανετιέρ είχε φωτογραφηθεί τον Μάρτιο μαζί με τον σύντροφό της, Μπράιαν Χίκερσον, στο αεροδρόμιο LAX, χρησιμοποιώντας πατερίτσες για να μετακινηθεί.

Παρόλα αυτά, ο φίλος της σημείωσε ότι εκείνη την περίοδο φαινόταν πως «άρχιζε να αναρρώνει» και να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση.

Κούραση, άγχος και φαρμακευτική αγωγή

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε στο Page Six ότι τα προβλήματα της Πανετιέρ δεν περιορίζονταν στην πλάτη της.

«Νωρίτερα φέτος, φαινόταν κάποιες φορές λίγο κουρασμένη. Αλλά ξενυχτούσε και είχε πολλά στο μυαλό της», ανέφερε η πηγή.

Ο ίδιος άνθρωπος υποστήριξε ότι η ηθοποιός αντιμετώπιζε κατά διαστήματα άγχος και περιστασιακά λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για αυτό.

«Και κάθε τόσο αυτό μπορούσε να επηρεάσει την ομιλία της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Ο πατέρας της Χέιντεν, Σκιπ Πανετιέρε, επιβεβαίωσε την τραγική είδηση του θανάτου της με δήλωσή του την Κυριακή.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν», ανέφερε. Την περιέγραψε ως «ένα απίστευτο φως και μια δύναμη της φύσης», που χάρισε ανυπολόγιστη αγάπη και χαρά τόσο στους ανθρώπους που τη γνώριζαν όσο και στα εκατομμύρια των θεατών που την παρακολούθησαν στη μικρή οθόνη.

Η Χέιντεν Πανετιέρ Invision

Η οικογένεια ζήτησε, παράλληλα, ιδιωτικότητα, προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί αυτή την «αδιανόητη απώλεια».

Οι αναφορές για τον πόνο στην πλάτη και το Narcan

Μετά την είδηση του θανάτου της, άλλη πηγή ανέφερε στο TMZ ότι η Πανετιέρε αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα και έντονους πόνους στην πλάτη.

Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο ίδιο μέσο, στον χώρο όπου εντοπίστηκε η ηθοποιός βρέθηκε Narcan, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την ταχεία αναστροφή της δράσης υπερβολικής δόσης οπιοειδών.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη διευκρινίσει ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ δεν διαπιστώθηκαν ούτε σημάδια τραυματισμού κατά τον χρόνο του θανάτου της, σύμφωνα με το Γραφείο του Ιατροδικαστή της κομητείας Greenville.

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