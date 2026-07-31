Θεσσαλονίκη: 46χρονος έπεσε από φωταγωγό – Συναγερμός σε ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στις αρχές όταν ένας 46χρονος άνδρας έπεσε από ύψος στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr το περιστατικό συνέβη σήμερα λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα όταν ο 46χρονος έπεσε από φωταγωγό επί της οδού Δημητρίου Μιχαλά στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Στο σημείο επιχείρησαν, με εντολή του Ασυρματικου Κέντρου του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης και ένα συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης καθώς και 2 οχήματα της πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες που απεγκλώβισαν τον 46χρονο έχοντας τις αισθήσεις του.

Ο πολυτραυματίας αντιμετωπίστηκε στο σημείο με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα, έγινε υγειονομικός απεγκλωβισμός και ο ασθενής διακομίστηκε αιμοδυναμικα σταθερός στο εφημερεύον νοσοκομείο ΓΝΘ Παπαγεωργίου για περαιτέρω αντιμετώπιση.