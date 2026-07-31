Βίντεο Newsbomb: Οι δραματικές στιγμές στον Άγιο Βασίλειο – Ταχύπλοο απεγκλωβίζει κατοίκους

Snapshot Στη Βοιωτία απεγκλωβίστηκαν σχεδόν 300 άτομα από την παραλία του Αγίου Βασιλείου λόγω της φωτιάς.

Οι πυρκαγιές ξεκίνησαν από δύο ανεξάρτητες εστίες σε κοντινά σημεία, στην περιοχή της Ξηρονομής και του Αγίου Βασιλείου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι εμπόδισαν τις εναέριες επιχειρήσεις στην περιοχή της Ξηρονομής, με τη μάχη να δίνεται κυρίως με επίγεια μέσα.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, όπου έχει εκκενωθεί ο οικισμός.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τόνισε ότι η κατάσταση παραμένει δύσκολη και η μάχη για την κατάσβεση συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Τις δραματικές σκηνές που εκτιλύχθηκαν νωρίτερα στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, εξαιτίας της φωτιάς, κατέγραψε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.

Εκατοντάδες ήταν τα άτομα που χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την παραλία του Αγίου Βασιλείου, όταν οι φλόγες άρχιζαν να προσεγγίζουν απειλητικά τις ακτές και μεταφέρθηκαν προς την περιοχή της Λιβαδόστρατας.

Στο βίντεο, φαίνεται σκάφος που έχει ήδη απεγκλωβίσει άτομα, να φτάνει στην ακτή για την αποβίβασή τους.

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας στο Newsbomb: «Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας»

Στην κάμερα του Newsbomb μίλησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας για τις δύο πυρκαγιές που μαίνονται στη Βοιωτία.

Όπως ανέφερε ο Φώτης Σπανός, οι δύο εστίες «ξεκίνησαν ανεξάρτητα, παρότι είναι σε πολύ κοντινά σημεία».

Και εξήγησε: «Η μία εδώ στην περιοχή της Ξηρονομής προς Άγιο Νικόλα, η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο ανάπτυγμα αυτή τη στιγμή. Είχε θυελλώδεις ανέμους και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν εναέρια, οπότε δίνεται η μάχη με τα επίγεια μέσα και τα χωματουργικά Περιφέρειας και Δήμων.

Το άλλο μέτωπο είναι του Αγίου Βασιλείου, όπου εκκενώσαμε και τον οικισμό, σχεδόν 300 άτομα διά θαλάσσης και το οποίο συνεχίζει να καίει και επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις».

Όπως είπε ο κ. Σπανός, «έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας» και κατέληξε: «Είναι μια κατάσταση δύσκολη, οι πυροσβέστες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και προσπαθούμε όλοι να τους υποστηρίξουμε».

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