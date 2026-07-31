Απίστευτη ατάκα Κασεμίρο για Μέσι: «Είναι ο Θεός του ποδοσφαίρου»

Ο Κασεμίρο είναι Βραζιλιάνος. Αυτό, όμως, δεν τον σταμάτησε στο να αναγνωρίσει το μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι. Φτάνοντας στο σημείο να τον χαρακτηρίσει «Θεό του ποδοσφαίρου», ενώ ξεκαθάρισε πως ο «πούλγκα» είναι η αιτία που πήρε την απόφαση να πάει στο MLS και την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο άσος της «σελεσάο» στα 34 του άφησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πάει στο Μαϊάμι, ενώ με τον Μέσι υπήρξε αντίπαλος στην Ισπανία, όταν αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Είναι βέβαιο ότι αν βρίσκομαι εδώ, είναι χάρη σε εκείνον. Ήρθα για να τον βοηθήσω, όπως και την Ίντερ Μαϊάμι», δήλωσε ο Κασεμίρο και συνέχισε:

«Είναι αδύνατο να τον σταματήσεις. Δεν τα κατάφερα ποτέ. Πάντα χρειαζόμουν τη βοήθεια των συμπαικτών μου. Ακόμη και στις δύο πρώτες προπονήσεις που κάναμε μαζί, είναι ξεκάθαρο ότι είναι αδύνατο να τον σταματήσεις.

Θέλω να απολαύσω το γεγονός ότι θα είμαι μαζί του, να τον βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους και να γίνει ακόμη καλύτερος απ' ό,τι είναι ήδη. Είναι ένας από τους θεούς, αν όχι ο θεός του ποδοσφαίρου».