Βίντεο Newsbomb: Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό από ψηλά – Πλάνα από αέρος

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε στο Καλαμάκι Βοιωτίας επεκτάθηκε στο Πόρτο Γερμενό, καλύπτοντας μεγάλη έκταση με πυκνούς καπνούς.

Οι πυκνοί καπνοί έχουν μειώσει την ορατότητα και δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων.

Έχουν εκκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από το Πόρτο Γερμενό και το Προσήλι μετά από ειδοποίηση μέσω SMS από το 112.

Διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Snapshot powered by AI

Την τεράστια έκταση της φωτιάς στη Βοιωτία που επεκτάθηκε στο Πόρτο Γερμενό, καταγράφει αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb από ελικόπτερο.

Πυκνοί καπνοί έχουν επεκταθεί σε μία μεγάλη έκταση, περιορίζοντας την ορατότητα και δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν εκκενωθεί εκατοντάδες πολίτες από το Πόρτο Γερμενό, έπειτα από SMS που εστάλη από το 112, τόσο για τον εν λόγω οικισμό, όσο και για το Προσήλι.

Νωρίτερα, διατάχθηκε η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Οινόης προς Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της επαρχιακής οδού Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή των Βιλίων.

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