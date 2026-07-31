Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής

Snapshot Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στην Κερατέα Αττικής περίπου στις 19:30.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 52 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Υδροφόρες του Δήμου Λαυρεωτικής συνδράμουν στην επιχείρηση πυρόσβεσης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής, περίπου στις 19:30, στην Κερατέα Αττικής.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 52 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λαυρεωτικής.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής

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