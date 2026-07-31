Επίδαυρος: Ακυρώνεται η σημερινή παράσταση λόγω των πυρκαγιών

Snapshot Η σημερινή παράσταση «Τρωάδες» στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ακυρώθηκε λόγω των συνεχιζόμενων πυρκαγιών που καθιστούν επικίνδυνες τις συνθήκες.

Η ακύρωση έγινε από το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο.

Η επιστροφή χρημάτων για τις ηλεκτρονικές αγορές θα γίνει αυτόματα στους λογαριασμούς τραπέζης που συνδέονται με τις κάρτες αγοράς.

Όσοι επιθυμούν αλλαγή εισιτηρίου για την παράσταση του Σαββάτου μπορούν να απευθυνθούν στα ταμεία. Snapshot powered by AI

Σε ακύρωση της σημερινής παράστασης στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, προχώρησε το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, καθώς και το Εθνικό Θέατρο, παραγωγής του οποίου είναι η παράσταση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν οι «Τρωάδες» της Ελένης Ευθυμίου, εφόσον εστίες φωτιάς που εξακολουθούν να καίνε, δεν δημιουργούν ασφαλείς συνθήκες για τη διεξαγωγή του.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Θεάτρου

«Αγαπητοί θεατές, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες αρχές και για λόγους ασφαλείας εν μέσω των πυρκαγιών είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε την σημερινή παράσταση.

Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή.

Στις ηλεκτρονικές αγορές θα πραγματοποιηθεί αυτόματη επιστροφή χρημάτων στους λογαριασμούς τραπέζης που είναι συνδεδεμένοι με τις κάρτες αγοράς. Για pos και μετρητά η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί στα φυσικά σημεία πωλήσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου στην πλατεία Συντάγματος και Πειραιώς 260 ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-18:00.

Αν επιθυμείτε αλλαγή για την παράσταση του Σαββάτου απευθυνθείτε στα ταμεία».

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