Πολιτική Προστασία: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία χαρτογράφησης περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές

Άμεση χαρτογράφηση περιοχών του Δήμου Θηβαίων και Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές

Ζωή Μακρυγιάννη

Πολιτική Προστασία: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία χαρτογράφησης περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service Mapping της ΕΕ για χαρτογράφηση περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές στους Δήμους Θηβαίων και Μάνδρας Ειδυλλίας.
  • Η ενεργοποίηση έγινε κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για υποβοήθηση των φορέων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε το αίτημα και θα διαθέσει σύντομα χαρτογραφικά δεδομένα από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.
  • Τα δεδομένα και οι χάρτες θα διατεθούν δωρεάν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαχείριση των συνεπειών των πυρκαγιών.
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Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR 909) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Θηβαίων, στην Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

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