Φωτιές: Ριπές ανέμων άνω των 100 χλμ/ ώρα μέχρι και αύριο

Snapshot Οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνεχίζονται σε Νότια Βοιωτία, Αττική και Αργολίδα, περιοχές όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές.

Οι άνεμοι αναμένονται να έχουν μέσες ταχύτητες 40 με 50 χλμ./ώρα και ριπές πάνω από 90 με 100 χλμ./ώρα έως το απόγευμα του Σαββάτου 01 Αυγούστου.

Οι δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα διατηρηθούν έως και την Κυριακή 02 Αυγούστου λόγω της συνέχισης των ισχυρών ανέμων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες εξαιτίας των ενισχυμένων ανέμων στις περιοχές με τις πυρκαγιές. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε διάφορα σημεία της χώρας μας.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε Νότια Βοιωτία, Αργολίδα και Αττική εξελίσσονται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως εξαιτίας των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων.

Κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου και έως τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 01 Αυγούστου, οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν στην ευρύτερη περιοχή. Οι μέσες ταχύτητες τους θα φτάνουν κατά τόπους τα 40–50 χλμ./ώρα (6–7 μποφόρ), ενώ οι ριπές εκτιμάται ότι θα ξεπερνούν τα 90–100 χλμ./ώρα, όπως διακρίνεται και στην ακόλουθη ομάδα προγνωστικών χαρτών (τα μαύρα σύμβολα υποδηλώνουν τις τοποθεσίες των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν στην ευρύτερη περιοχή και κατά τις επόμενες ημέρες, έως και την Κυριακή 02.08, διατηρώντας τις δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

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