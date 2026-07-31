Φωτιές: Ριπές ανέμων άνω των 100 χλμ/ ώρα μέχρι και αύριο
Συνεχίζονται οι πολύ ισχυροί άνεμοι σε Νότια Βοιωτία, Αττική και Αργολίδα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές
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- Οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι συνεχίζονται σε Νότια Βοιωτία, Αττική και Αργολίδα, περιοχές όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές.
- Οι άνεμοι αναμένονται να έχουν μέσες ταχύτητες 40 με 50 χλμ./ώρα και ριπές πάνω από 90 με 100 χλμ./ώρα έως το απόγευμα του Σαββάτου 01 Αυγούστου.
- Οι δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα διατηρηθούν έως και την Κυριακή 02 Αυγούστου λόγω της συνέχισης των ισχυρών ανέμων.
- Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες εξαιτίας των ενισχυμένων ανέμων στις περιοχές με τις πυρκαγιές.
Συνεχίζονται οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε διάφορα σημεία της χώρας μας.
Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε Νότια Βοιωτία, Αργολίδα και Αττική εξελίσσονται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, κυρίως εξαιτίας των πολύ ισχυρών βόρειων ανέμων.
Κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 31 Ιουλίου και έως τουλάχιστον τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 01 Αυγούστου, οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να διατηρηθούν στην ευρύτερη περιοχή. Οι μέσες ταχύτητες τους θα φτάνουν κατά τόπους τα 40–50 χλμ./ώρα (6–7 μποφόρ), ενώ οι ριπές εκτιμάται ότι θα ξεπερνούν τα 90–100 χλμ./ώρα, όπως διακρίνεται και στην ακόλουθη ομάδα προγνωστικών χαρτών (τα μαύρα σύμβολα υποδηλώνουν τις τοποθεσίες των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 31 Ιουλίου).
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι ενισχυμένοι άνεμοι αναμένεται να επιμείνουν στην ευρύτερη περιοχή και κατά τις επόμενες ημέρες, έως και την Κυριακή 02.08, διατηρώντας τις δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.