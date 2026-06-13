Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Έβαλαν την Τσαρούχα στο Game 5

Η μεγάλω ώρα έφτασε. Ολυμπιακός και Πανθηναϊκός AKTOR θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν το Game 5 το οποίο θα αναδείξει και τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Συγκεκριμένα αυτοί είναι οι: Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος