Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Έβαλαν την Τσαρούχα στο Game 5

Τους διαιτητές που θα αναλάβουν να διευθύνουν το πέμπτο παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό (13/6, 18:00) έκανε γνωστούς η ΕΟΚ.

Newsbomb

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Έβαλαν την Τσαρούχα στο Game 5
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μεγάλω ώρα έφτασε. Ολυμπιακός και Πανθηναϊκός AKTOR θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι της σειράς των τελικών της GBL.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν το Game 5 το οποίο θα αναδείξει και τον πρωταθλητή Ελλάδας.

Συγκεκριμένα αυτοί είναι οι: Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε «πέφτουν» όσες απομένουν

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Τέλη Ιουνίου θα καταβληθούν τα 150 ευρώ - Οι δικαιούχοι

17:01ΜΠΑΣΚΕΤ

«Παράνοια» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold out το T-Center για τον τελικό των τελικών

17:01ΕΛΛΑΔΑ

«Αρχελών»: Πώς η χελώνα καρέτα – καρέτα αναδεικνύει ένα νέο πρόσωπο του τουρισμού στην Κρήτη

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Γουρούνες: Από τουριστική «ατραξιόν» των νησιών σε διαρκή κίνδυνο – «Το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος»

16:55TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τις πρώτες βουτιές του Ιουνίου

16:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στην Περβόλα, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου: «Για 75 χρόνια ήταν ουσιαστικά κλειστός»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

16:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Οι αλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Android και iOS

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

16:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις - Πού αναμένεται άνοδος

16:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύο αγωνιστικές στον Παναθηναϊκό AKTOR, ένα χρόνο στη σύντροφο Ναν

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στο Τέξας: Νεκρός έπεσε πρωτοετής φοιτητής από πυρά αστυνομικού στην αυλή του σπιτιού του

16:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Εξάντλησαν την αυστηρότητά τους: Νέα ποινή για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο λίγο πριν το Game 5

16:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ δεν θα υπογραφεί την Κυριακή

16:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου: Πότε πληρώνονται - Οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Οι πιο υγιεινές μέθοδοι να μαγειρέψετε το κοτόπουλο: Τι προτείνουν οι διαιτολόγοι

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Συνελήφθη ο δήμαρχος έπειτα από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε μέχρι τον Αύγουστο

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του 18 μηνών βρέφους που «έσβησε» στο ΠΑΓΝΗ

11:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα εξέλιξη: Τι αποκάλυψε το τεστ DNA για τον άνδρα που ισχυρίστηκε ότι είναι ο «χαμένος» Μπεν

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

13:00ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Τι θα νιώσετε αν το φάτε ή σας δαγκώσει - Πρώτες Βοήθειες

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καρπούζι: Φεύγει απ' το χωράφι στα €0,10 και πωλείται €1,40 σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ - «Δεν βγαίνει η χρονιά», λένε οι αγρότες στο Newsbomb

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Συνελήφθη ο δήμαρχος έπειτα από μήνυση εργαζόμενης για εξύβριση και απειλή

15:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Έβαλαν την Τσαρούχα στο Game 5

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρό 18 μηνών βρέφος - Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 48 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή - Συνελήφθη ο παππούς

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αποθέωση των «πράσινων» πριν από την αναχώρηση για το ΣΕΦ - 3000 κόσμος στο ξενοδοχείο

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Κοριτσάκι με σουηδικά χαρακτηριστικά και γονείς Κινέζους - Το DNA σφράγισε ότι είναι δικό τους

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Το θύμα είχε διώξει τον Ιταλό από το σπίτι κι εκείνος δεν έφευγε - Τι δείχνουν τα ευρήματα

16:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύο αγωνιστικές στον Παναθηναϊκό AKTOR, ένα χρόνο στη σύντροφο Ναν

17:01ΜΠΑΣΚΕΤ

«Παράνοια» για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Sold out το T-Center για τον τελικό των τελικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ