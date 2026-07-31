Οι κίνδυνοι των σολάριουμ: Γιατί δεν υπάρχει πλήρως ασφαλές μαύρισμα με UV ακτινοβολία

Μαύρισμα σε λίγα λεπτά, βλάβη στο δέρμα για χρόνια: Τι πραγματικά κάνουν τα σολάριουμ.

Newsbomb

Οι κίνδυνοι των σολάριουμ: Γιατί δεν υπάρχει πλήρως ασφαλές μαύρισμα με UV ακτινοβολία
ΥΓΕΙΑ
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Το σολάριουμ μπορεί να σκουρύνει το δέρμα μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά το χρώμα είναι ένα ορατό σημάδι ότι η υπεριώδης ακτινοβολία έχει βλάψει τα κύτταρα του δέρματος. Οι δερματολόγοι είναι σαφείς: δεν υπάρχει ασφαλής συνεδρία σολάριουμ, ακόμη και όταν η έκθεση είναι σύντομη ή το δέρμα δεν καίγεται.

Το σολάριουμ αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του δέρματος, επιταχύνει τη γήρανση και μπορεί να βλάψει τα μάτια. Η βλάβη είναι σωρευτική, επομένως κάθε συνεδρία προσθέτει στην έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής.

Γιατί είναι επικίνδυνα τα σολάριουμ;

Τα σολάριουμ εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία Α (UVA) και υπεριώδη ακτινοβολία Β (UVB), αν και πολλές συσκευές παράγουν κυρίως UVA. Η UVA διεισδύει πιο βαθιά, συμβάλλοντας στις ρυτίδες και την απώλεια ελαστικότητας, ενώ και τα δύο μήκη κύματος μπορούν να βλάψουν το κυτταρικό DNA.

Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) ταξινομεί τις συσκευές μαυρίσματος που εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία ως καρκινογόνες για τον άνθρωπο. Το σολάριουμ σε εσωτερικό χώρο σχετίζεται με μελάνωμα, καθώς και με βασικοκυτταρικό και πλακώδες καρκίνωμα.

Η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας αναφέρει ότι η χρήση σολάριουμ πριν από την ηλικία των 20 ετών σχετίζεται με 47% υψηλότερο κίνδυνο μελανώματος, με τον κίνδυνο να αυξάνεται μετά από κάθε χρήση. Το σολάριουμ σε εσωτερικούς χώρους έχει επίσης συνδεθεί με 58% υψηλότερο κίνδυνο πλακώδους κυτταρικού καρκινώματος και 24% υψηλότερο κίνδυνο βασικοκυτταρικού καρκινώματος.

Τι συμβαίνει στο δέρμα μετά από επαναλαμβανόμενες συνεδρίες σολάριουμ;

Το μαύρισμα εμφανίζεται όταν το κατεστραμμένο δέρμα παράγει περισσότερη μελανίνη σε μια προσπάθεια να προστατευτεί. Αυτή η απόκριση προσφέρει μικρή ουσιαστική προστασία από την μεταγενέστερη έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία και δεν πρέπει να συγχέεται με το υγιές δέρμα.

Με την πάροδο του χρόνου, η UVA διασπά το κολλαγόνο και την ελαστίνη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόωρες ρυτίδες, χαλάρωση, πιο τραχιά υφή επιδερμίδας, ανομοιόμορφη χρώση και σκούρες κηλίδες. Τα σολάριουμ μπορεί επίσης να προκαλέσουν εγκαύματα, ειδικά με έντονη έκθεση ή φάρμακα που αυξάνουν την ευαισθησία στο φως.

Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί επιπλέον να καταστείλει την ανοσολογική δραστηριότητα στο δέρμα, μειώνοντας ενδεχομένως την ικανότητά του να ανταποκρίνεται κανονικά στα κατεστραμμένα κύτταρα.

Solarium

Μπορούν τα σολάριουμ να βλάψουν τα μάτια;

Ναι. Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να τραυματίσει τα βλέφαρα και τις εσωτερικές δομές του ματιού. Πιθανές επιπτώσεις περιλαμβάνουν φωτοκερατίτιδα, καταρράκτη και καρκίνους γύρω ή μέσα στο μάτι.

Το κλείσιμο των ματιών δεν αποτελεί επαρκή προστασία επειδή οι υπεριώδεις ακτίνες μπορούν να διαπεράσουν τα βλέφαρα. Τα προστατευτικά γυαλιά μειώνουν την έκθεση, αλλά δεν καθιστούν ασφαλές το μαύρισμα.

Ζητήστε επείγουσα φροντίδα των ματιών μετά το μαύρισμα εάν εμφανιστεί έντονος πόνος, έντονη ερυθρότητα, ευαισθησία στο φως ή θολή όραση.

Παρέχουν τα σολάριουμ βιταμίνη D ή προστατευτικό βασικό μαύρισμα;

Καμία από τις δύο αξιώσεις δεν δικαιολογεί τον κίνδυνο. Πολλές λάμπες μαυρίσματος εκπέμπουν κυρίως UVA, ενώ η παραγωγή βιταμίνης D εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την UVB. Η βιταμίνη D μπορεί να ληφθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια μέσω τροφίμων, εμπλουτισμένων προϊόντων ή συμπληρωμάτων, όταν είναι απαραίτητο.

Ένα βασικό μαύρισμα παρέχει μόνο ελάχιστη προστασία και δεν αποτρέπει το ηλιακό έγκαυμα. Αντιπροσωπεύει την υπάρχουσα βλάβη από την υπεριώδη ακτινοβολία, όχι κάποια προστατευτική στρατηγική υγείας.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

Τα σολάριουμ δεν είναι ασφαλή για όλους, αλλά η ανησυχία είναι μεγαλύτερη για άτομα με:

  • ανοιχτόχρωμο δέρμα
  • πολλούς ή άτυπες σπίλους (ελιές δέρματος)
  • προηγούμενα ηλιακά εγκαύματα με φουσκάλες
  • προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του δέρματος
  • φάρμακα που αυξάνουν τη φωτοευαισθησία

Όποιος έχει χρησιμοποιήσει σολάριουμ θα πρέπει να προσέχει για οποιοδήποτε νέο ή μεταβαλλόμενο σπίλο ή για πληγή που δεν επουλώνεται ή κάποιο σημάδι που αιμορραγεί, έχει φαγούρα ή μεγαλώνει.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι μια περιστασιακή συνεδρία σολάριουμ ακίνδυνη;

Καμία έκθεση δεν είναι ακίνδυνη. Ακόμα και η σπάνια χρήση προσθέτει στη συσσωρευτική υπεριώδη βλάβη.

Είναι το μαύρισμα με σπρέι ασφαλέστερο από τα σολάριουμ;

Τα τοπικής εφαρμογής αυτό-μαυρίσματα αποφεύγουν την υπεριώδη ακτινοβολία και αποτελούν ασφαλέστερη καλλυντική επιλογή, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Δεν προστατεύουν από το ηλιακό φως, επομένως το αντηλιακό παραμένει απαραίτητο.

Σημαίνει η προηγούμενη χρήση σολάριουμ ότι θα αναπτύξει κανείς καρκίνο του δέρματος;

Όχι, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο. Ελέγχετε το δέρμα σας τακτικά και κανονίστε μια ιατρική αξιολόγηση για οποιοδήποτε νέο, μεταβαλλόμενο, αιμορραγούν ή μη επουλώσιμο σημάδι.

Συμπέρασμα

Τα σολάριουμ σκουραίνουν τεχνητά το χρώμα του δέρματος εκθέτοντάς το σε καρκινογόνο υπεριώδη ακτινοβολία. Οι συνέπειες περιλαμβάνουν εγκαύματα, πρόωρη γήρανση, τραυματισμό στα μάτια και διάφορους καρκίνους του δέρματος. Η αποφυγή του μαυρίσματος σε κρεβάτια σολάριουμ είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

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