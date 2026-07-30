Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία για να θαυμάσετε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

Οι εκδηλώσεις σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία για να θαυμάσετε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο στις 28 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα.
  • Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, μουσικές, χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις, που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο 26 έως 30 Αυγούστου 2026.
  • 61 χώροι φιλοξενούν ειδικές εκδηλώσεις, ενώ 65 ακόμη παραμένουν ανοιχτοί για το κοινό, με ωράριο από τις 19:30/20:00 έως τις 23:00/24:00.
  • Η διοργάνωση πραγματοποιείται για 27η συνεχή χρονιά υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς.
Snapshot powered by AI

Εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, διοργανώνει και φέτος το υπουργείο Πολιτισμού, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές βραδιές πολιτισμού κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Τη νύχτα της Πανσελήνου, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά, κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμη χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο, από τις 19:30/20:00 έως 23:00/24:00.

Η φετινή διοργάνωση, δεν περιορίζεται στη βραδιά της Πανσελήνου, αλλά περιλαμβάνει εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου.

Θεατρικές παραστάσεις, μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, εκθέσεις και ξεναγήσεις συνθέτουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, το οποίο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, συχνά σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολιτιστικούς φορείς της χώρας.

Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, και να απολαύσετε τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας μας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Πανσελήνου επικαιροποιείται για τυχόν αλλαγές και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street με βοήθεια από την εκρηκτική άνοδο της Microsoft

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία για να θαυμάσετε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

23:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης για το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Πολύζου: Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο πρόεδρος 

23:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι επόμενοι ευρωπαϊκοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού – Πότε διεξάγονται οι επόμενοι αγώνες

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb live από το Ρέθυμνο - Συνεχείς οι αναζωπυρώσεις, διάσπαρτες οι εστίες

23:44LIFESTYLE

To nip slip της Χάλι Μπέρι - H αποκάλυψη που ξετρέλανε τους θαυμαστές της

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Τι μέρα «πέφτει» ο Δεκαπενταύγουστος - Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Τραυματίστηκε γυναίκα στο λιμάνι - Σχοινί πλοίου έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου της

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Χάσκι παίρνει στο κυνήγι αρκούδα που πλησίαζε 6χρονο παιδί

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Πάκσι 2-2: Σώθηκε από το γκολ του Ραστόντερ στο 85'!

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Σικελία

23:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργοί Μπαμπάδες εναντίον Δόμνας Μιχαηλίδου: Όταν η υπουργός «κηδεύει» την ελληνική οικογένεια

23:14ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Το Newsbomb στο Ρέθυμνο - Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Ασώματο, τα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Μελόνι: «Έτοιμοι να αναστείλουμε τη Σένγκεν» - Κραυγή για το μεταναστευτικό

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Θέουτα - Ραγδαία κλιμάκωση της μεταναστευτικής κρίσης - Χιλιάδες μπαίνουν από στεριά και θάλασσα

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: «Κάηκαν περιουσίες, έρχεται δύσκολη νύχτα» - Ο πρόεδρος της κοινότητας Ασώματου στο Newsbomb

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου 2-0: Νέο σόου Κωνσταντέλια και άνετη πρόκριση του «Δικέφαλου»

22:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κοινή ερώτηση καταθέτουν ο ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητους βουλευτές προερχόμενους από τη ΝΕΑΡ

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ερευνητές ανέκτησαν DNA ευλογιάς από δύο μούμιες στη Χιλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Θέουτα - Ραγδαία κλιμάκωση της μεταναστευτικής κρίσης - Χιλιάδες μπαίνουν από στεριά και θάλασσα

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επέστρεψαν στην Πελοπόννησο μετά από σχεδόν έναν αιώνα

23:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι επόμενοι ευρωπαϊκοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού – Πότε διεξάγονται οι επόμενοι αγώνες

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Πληροφορίες ότι κάηκε πάνω από το 80% του φοινικόδασους στην Πρέβελη

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για τα viral γυαλιά: «Είναι τα Meta2 - Τα διάλεξα διότι μου αρέσουν - Κοστίζουν 600 ευρώ»

22:12ΕΛΛΑΔΑ

«Η Πάρος μας, το νησί μας καίγεται»: Η ανάρτηση της Άννας Νταλάρα για την πυρκαγιά

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

23:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης για το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Πολύζου: Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο πρόεδρος 

22:19ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 30/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

23:44LIFESTYLE

To nip slip της Χάλι Μπέρι - H αποκάλυψη που ξετρέλανε τους θαυμαστές της

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα για Κυκλάδες - Αλλαγές στα δρομολόγια - Βίντεο

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Περπάτησε 16 χιλιόμετρα με ένα μπατόν καρφωμένο στην πλάτη για να μην πληρώσει τη... διάσωσή του

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Οι εκδηλώσεις σε μνημεία για να θαυμάσετε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Χάσκι παίρνει στο κυνήγι αρκούδα που πλησίαζε 6χρονο παιδί

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb live από το Ρέθυμνο - Συνεχείς οι αναζωπυρώσεις, διάσπαρτες οι εστίες

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Πύθωνας 7 μέτρων κατασπάραξε άνδρα στην Ινδονησία – Τον βρήκαν μέσα στην κοιλιά του φιδιού

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Μελόνι: «Έτοιμοι να αναστείλουμε τη Σένγκεν» - Κραυγή για το μεταναστευτικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ