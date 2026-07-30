Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι φλόγες μπήκαν στο φοινικόδασος της Πρέβελης – Βίντεο

Snapshot Η φωτιά στο Ρέθυμνο έχει επεκταθεί στο φοινικόδασος της Πρέβελης.

Στον Ασώματο της Κρήτης εκδηλώθηκε δεύτερη φωτιά που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι εμποδίζουν τον περιορισμό των πυρκαγιών στην περιοχή.

Εκκενώθηκαν 50 άτομα από την παραλία της Πρέβελης με τη βοήθεια θαλάσσης. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη φωτιά που ξέσπασε στην Κρήτη, στον Ασώματο, η οποία βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έχουν καταστήσει αδύνατο τον περιορισμό του μετώπου, ενώ η κατάσταση είναι τόσο δραματική που οι φλόγες μπήκαν στο φοινικόδασος της Πρέβελης.

Σημειώνεται πως νωρίτερα εκκενώθηκαν 50 άτομα από την ομώνυμη παραλία από θαλάσσης.

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