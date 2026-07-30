Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι φλόγες μπήκαν στο φοινικόδασος της Πρέβελης – Βίντεο

Σημειώνεται πως νωρίτερα εκκενώθηκαν 50 άτομα από την ομώνυμη παραλία από θαλάσσης

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι φλόγες μπήκαν στο φοινικόδασος της Πρέβελης – Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στο Ρέθυμνο έχει επεκταθεί στο φοινικόδασος της Πρέβελης.
  • Στον Ασώματο της Κρήτης εκδηλώθηκε δεύτερη φωτιά που γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.
  • Οι θυελλώδεις άνεμοι εμποδίζουν τον περιορισμό των πυρκαγιών στην περιοχή.
  • Εκκενώθηκαν 50 άτομα από την παραλία της Πρέβελης με τη βοήθεια θαλάσσης.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη φωτιά που ξέσπασε στην Κρήτη, στον Ασώματο, η οποία βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έχουν καταστήσει αδύνατο τον περιορισμό του μετώπου, ενώ η κατάσταση είναι τόσο δραματική που οι φλόγες μπήκαν στο φοινικόδασος της Πρέβελης.

Σημειώνεται πως νωρίτερα εκκενώθηκαν 50 άτομα από την ομώνυμη παραλία από θαλάσσης.

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