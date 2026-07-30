ΑΑΔΕ: Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων

Πώς γίνεται η αποδέσμευση του κατασχεμένου ακινήτου

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

ΑΑΔΕ: Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην εξειδίκευση της διαδικασίας και των κριτηρίων αποδέσμευσης των κατασχεμένων ακινήτων, προκειμένου να μεταβιβασθούν (με επαχθή αιτία), προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με Απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1158/2026).

Με την παραπάνω απόφαση, καθορίζεται η εφαρμογή του άρθρου 47Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), για να διευκολύνει τις συναλλαγές στην αγορά ακινήτων και να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στους φορολογούμενους (αρθ. 18 ν. 5293/2026), αναφέρει η ΑΑΔΕ σε ανακοίνωσή της.

Πώς γίνεται η αποδέσμευση του κατασχεμένου ακινήτου

Η αίτηση για την άρση της κατάσχεσης υποβάλλεται ψηφιακά στην πύλη myAADE (myaade.gr) μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές υπηρεσίες myAADE > Τα Αιτήματά μου > Δικαστικό, Μέτρα και οφειλές > Άρση κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε ακίνητο εν όψει μεταβίβασής του από επαχθή αιτία

Για να εγκριθεί η άρση της κατάσχεσης και να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση με επαχθή αιτία (π.χ. πώληση), πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Ο οφειλέτης να δικαιούται, κατά τον χρόνο της αποδέσμευσης, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής, (αρθ. 12 ΚΦΔ).
  • Το τίμημα της πώλησης να μην είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία του ακινήτου, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί κατά την επιβολή της κατάσχεσης, ή από την αντικειμενική του αξία, εφόσον αυτή είναι υψηλότερη.

Από το τίμημα της μεταβίβασης, να παρακρατείται από τον/την συμβολαιογράφο και να αποδίδεται στην ΑΑΔΕ, ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του τρέχοντος υπολοίπου της κατάσχεσης. Το τελικό ποσοστό μπορεί να είναι μεγαλύτερο και καθορίζεται με βάση κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της εναπομένουσας οφειλής.

Εάν το ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση της κατάσχεσης είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προβλέπει το αποδεικτικό ενημερότητας ή η βεβαίωση οφειλής, θα αποδίδεται το μεγαλύτερο ποσό.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκδίδεται σχετική απόφαση και αποστέλλεται στον οφειλέτη μαζί με έγγραφο που αποτυπώνει τον υπολογισμό των συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων φορολογικής συνέπειας και εισπραξιμότητας της εναπομένουσας οφειλής.

Τι αλλάζει σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς

Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν, κατά κανόνα, η πλήρης εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής.

Με το νέο πλαίσιο, η αποδέσμευση μπορεί να γίνει ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους.

Παράδειγμα

Φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να πουλήσει ακίνητο στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση ύψους 80.000 ευρώ.

Εφόσον, βάσει των κριτηρίων φορολογικής συνέπειας, συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία (100 βαθμοί), το ποσοστό παρακράτησης διαμορφώνεται στο κατώτατο όριο του 25%.

Στην περίπτωση αυτή για την άρση της κατάσχεσης:

  • θα παρακρατηθούν 20.000 ευρώ (25% × 80.000 ευρώ) από το τίμημα της πώλησης, εκτός εάν οι διατάξεις περί φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής επιβάλλουν μεγαλύτερο ποσό. Σε αυτή τη περίπτωση για να αρθεί η κατάσχεση θα πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μεγαλύτερο ποσό (αρθ. 12 ΚΦΔ).
  • μετά την καταβολή του ποσού αυτού θα μπορεί να αρθεί η κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Με το προηγούμενο καθεστώς, ο ίδιος φορολογούμενος θα έπρεπε να εξοφλήσει και τις 80.000 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει η πώληση του ακινήτου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Δικαστικό - Κατασχέσεις > Άρση Κατασχέσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στο Θριάσιο ο 71χρονος– Έχει εγκαύματα στο 40% του σώματός του

20:00ΥΓΕΙΑ

Συμπτώματα λοίμωξης από σταφυλόκοκκο: Πώς μοιάζουν και πότε να πάτε σε νοσοκομείο

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Περίπου 45.000 στρέμματα έχουν καεί από χθες

19:50ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιάννης ο Φονιάς»: Ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε το «απαγορευμένο» τραγούδι

19:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ιστορικός διοικητικός ηγέτης του Εθνικού Αστέρα

19:46ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η πρώτη «μάχη» στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τον διάδοχο του Γκουτέρες - Οι επτά υποψήφιοι

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Σώθηκε από «θαύμα»: Σφοδρή καραμπόλα φορτηγών διέλυσε τρια οχήματα - Άθικτος βγήκε ο οδηγός

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι φλόγες μπήκαν στο φοινικόδασος της Πρέβελης – Βίντεο

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Φάλαινες δολοφόνοι επιτέθηκαν ξανά σε γιοτ - Βύθισαν 8 σκάφη από το 2020

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Βαθρακογιάννης: Υπό μηδενική ορατότητα επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Αδύνατη η ρίψη νερού σε Πάρο και Κρήτη

19:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων – Δεν απαιτείται πλέον πλήρης εξόφληση της οφειλής (παραδείγματα)

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τρόμος στο Βέλγιο: Βίαιη ληστεία με θύμα τον Μοχάμεντ Φουσεϊνί της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Θρήνος στο τελευταίο «αντίο» στον πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος

18:58ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Πέντε τα μεγάλα μέτωπα των πυρκαγιών - 12 μηνύματα από το 112 σήμερα για απομάκρυνση

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημη η «βόμβα»: Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση Φρανσίσκο

18:41ΥΓΕΙΑ

Μικροπλαστικά: 6 απλοί τρόποι για να μειώσουμε την έκθεσή μας

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον αγνοούμενο 58χρονο ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τους έσωσε ο «Άγιος Σπυρίδων» - Πώς περιγράφει ο ψαράς που έσωσε 30 ανθρώπους την επιχείρηση διάσωσης

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 52η φορά στη Χαβάη: «Σιντριβάνι» λάβας ύψος 150 μέτρων

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Βίντεο από drone της Πυροσβεστικής καταγράφει τη φωτιά στον Ασώματο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επέστρεψαν στην Πελοπόννησο μετά από σχεδόν έναν αιώνα

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι φλόγες μπήκαν στο φοινικόδασος της Πρέβελης – Βίντεο

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ισπανία: Υποδοχή ήρωα σε Έλληνα πιλότο Canadair με «αψίδα νερού» - Βίντεο

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα για Κυκλάδες - Αλλαγές στα δρομολόγια - Βίντεο

18:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Περπάτησε 16 χιλιόμετρα με ένα μπατόν καρφωμένο στην πλάτη για να μην πληρώσει τη ... διασωσή του

18:58ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG: Πέντε τα μεγάλα μέτωπα των πυρκαγιών - 12 μηνύματα από το 112 σήμερα για απομάκρυνση

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Σώθηκε από «θαύμα»: Σφοδρή καραμπόλα φορτηγών διέλυσε τρια οχήματα - Άθικτος βγήκε ο οδηγός

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τους έσωσε ο «Άγιος Σπυρίδων» - Πώς περιγράφει ο ψαράς που έσωσε 30 ανθρώπους την επιχείρηση διάσωσης

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Βίντεο από drone της Πυροσβεστικής καταγράφει τη φωτιά στον Ασώματο

19:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων – Δεν απαιτείται πλέον πλήρης εξόφληση της οφειλής (παραδείγματα)

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Θρήνος στο τελευταίο «αντίο» στον πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη που έπεσε εν ώρα καθήκοντος

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες χάους στην Ισπανία: Μαζική εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα

13:21LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποια καλοκαιρινή εκπομπή «χτυπά» 20άρι

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Οι θυελλώδεις άνεμοι που φτάνουν τα 10 μποφόρ θεριεύουν τις φωτιές: Δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες από τα πυροσβεστικά στην Κρήτη

19:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ιστορικός διοικητικός ηγέτης του Εθνικού Αστέρα

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριο επεισόδιο μεταξύ Κωνσταντοπούλου – Πολύζου στη Βουλή: Η πρόεδρος της Πλεύσης κάλεσε την Άμεση Δράση

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

07:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Το λάθος του δολοφόνου με το πτώμα στη βαλίτσα - Πώς βρέθηκε η Βρετανίδα στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ