«Δεν τα έστειλε κάτα λάθος, έκανε δήλωση δωρεάς»: Τι απαντά η ΑΑΔΕ για την ακούσια μεταφορά €51.801

Snapshot Η μεταφορά ποσού 51.801 ευρώ μεταξύ δύο φίλων θεωρήθηκε φορολογητέα δωρεά παρά την άμεση επιστροφή χρημάτων την ίδια ημέρα.

Η υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς μέσω της εφαρμογής myProperty επιβεβαίωσε τη φορολογική υποχρέωση, αποτρέποντας την αναγνώριση της μεταφοράς ως λανθασμένης ή από πλάνη.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ανάκληση της δωρεάς εντός πενταετίας φορολογεί την αρχική δωρεά, αλλά η επιστροφή των χρημάτων στον αρχικό δωρητή δεν επιφέρει νέο φόρο.

Η ΑΑΔΕ διευκρίνισε ότι η παράδοση των χρημάτων συνιστά τη στιγμή της δωρεάς και η φορολόγηση βασίζεται στην υποβολή της δήλωσης φόρου δωρεάς.

Η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ 1544/2026) είναι δημόσια διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Snapshot powered by AI

Λύση στο μπέρδεμα που δημιουργήθηκε με την φορολόγηση μεταφοράς χρημάτων μεταξύ δύο φίλων επιδιώκει να δώσει η ΑΑΔΕ.

Η υπόθεση αφορούσε μια μεταφορά ποσού, της τάξης των 51.801 ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τραπέζης. Η τραπεζική μεταφορά επεστράφη την ίδια ημέρα. Με την απόφαση ΔΕΔ 1544/2026 κρίθηκε ότι η μεταφορά εξακολουθεί να θεωρείται δωρεά για φορολογικούς σκοπούς, παρά την άμεση επιστροφή των χρημάτων, καθώς η επίκληση ότι η συναλλαγή έγινε από πλάνη δεν αρκεί από μόνη της για να ανατραπούν οι φορολογικές συνέπειες.

Λίγες ώρες αργότερα το ποσό επιστράφηκε στον αρχικό αποστολέα, με τον ισχυρισμό ότι η μεταφορά είχε γίνει εκ παραδρομής και ότι οι εμπλεκόμενοι επιδίωκαν διαφορετική τραπεζική πράξη. Ζήτησαν από τη φορολογική διοίκηση να θεωρηθεί ότι η συναλλαγή ουδέποτε παρήγαγε έννομα αποτελέσματα, ώστε να μην επιβληθεί φόρος δωρεάς.

Για τη μεταφορά είχε προηγηθεί η υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς μέσω της εφαρμογής myProperty, από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε φόρος. Η φορολογούμενη υποστήριξε στη συνέχεια ότι η συναλλαγή είχε γίνει από πλάνη και ζήτησε να ακυρωθεί η φορολογική επιβάρυνση, επικαλούμενη την άμεση επιστροφή των χρημάτων.

Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Διευκρινίσεις παρείχε σήμερα η ΑΑΔΕ μετά από σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), που έκρινε ότι υπήρξε φορολογητέα δωρεά επί μεταφοράς χρημάτων, που επιστράφηκαν την ίδια μέρα,

Συγκεκριμένα διευκρινίζονται τα εξής:

Όπως αναφέρεται στη δημοσιοποιημένη απόφαση της ΔΕΔ, για τη μεταφορά ποσού 51.801 €, υποβλήθηκε δήλωση φόρου δωρεάς μέσω της εφαρμογής myProperty, τόσο από τον δωρητή όσο και από την δωρεοδόχο, από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε φόρος. Εν προκειμένω, λοιπόν, δεν υπήρξε απλά και μόνο μεταφορά ενός ποσού και επιστροφή στον αρχικό καταθέτη. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υπέβαλαν και δήλωση φόρου δωρεάς, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ζήτημα πλάνης, όπως ισχυρίστηκε η φορολογούμενη.Επισημαίνεται ότι με την παράδοση των χρημάτων συντελείται η δωρεά.

Επισημαίνεται ότι, με βάση τη νομοθεσία (άρθρο 95 παρ. 1 β΄ ν. 5219/2025) και τη σχετική εγκύκλιό μας (Ε. 2077/2022) σε περίπτωση ανάκλησης της χρηματικής δωρεάς με συμφωνία των μερών εντός πενταετίας από τη δωρεά, υπόκειται σε φόρο η αρχική δωρεά, αλλά δεν φορολογείται η συνεπεία της ανάκλησης αναμεταβίβαση του δωρηθέντος στον αρχικό δωρητή. Συνεπώς, με βάση το νόμο, η αρχική δωρεά φορολογείται πάντοτε, εφόσον υποβληθεί δήλωση φόρου δωρεάς.

Η υπ αρ. 1544/2026, απόφαση της ΔΕΔ, που έκρινε επί του θέματος αυτού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, όπου δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις της υπηρεσίας αυτής.