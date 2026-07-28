Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 30χρονο Στάθη που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό - Ήταν πατέρας 2 παιδιών

Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών και είχε προαναγγείλει την αυτοκτονία του μέσω ανάρτησης.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 30χρονο Στάθη που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό - Ήταν πατέρας 2 παιδιών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 30χρονος Στάθης στην Κεφαλονιά αυτοκτόνησε πέφτοντας με το βαν του από γκρεμό στον Χάρακα.
  • Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών και είχε προαναγγείλει την αυτοκτονία του μέσω ανάρτησης.
  • Η ανάσυρση του οχήματος και της σορού απαιτήθηκε μεγάλη επιχείρηση πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ και αστυνομίας λόγω δύσβατου εδάφους.
  • Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάφος για να προσεγγίσουν και να παραλάβουν τη σορό δια θαλάσσης.
  • Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
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Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στην Κεφαλονιά η είδηση του αδόκητου χαμού του 30χρονου Στάθη, ο οποίος φέρεται να προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα πέφτοντας από γκρεμό με το επαγγελματικό του βαν στον Χάρακα.

Ο 30χρονος άνδρας, ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, και φέρεται να είχε προχωρήσει σε ανάρτηση λίγο πριν, στην οποία ουσιαστικά προανήγγειλε την διαφαινόμενη αυτοκτονία του.

Για την προσέγγιση του σημείου και την ανάσυρσή του πραγματοποιήθηκε μεγάλη και πολύωρη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ και την Ελληνική Αστυνομία, καθώς η πρόσβαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

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Η οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι είναι συγκλονισμένοι από την τραγική είδηση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στον γκρεμό.

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Λόγω του εδάφους, οι πυροσβέστες υποχρεώθηκαν να προσεγγίσουν το σημείο διά θαλάσσης, χρησιμοποιώντας σκάφος για να παραλάβουν τη σορό.

Η ανάρτηση που παραπέμπει σε σημείωμα αυτοκτονίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του inkefalonia.gr, ο νεαρός οδηγός, λίγο πριν από το περιστατικό, είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το συγκεκριμένο μήνυμα:

«Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace».

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