Snapshot Η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, ασκεί σημαντική παρασκηνιακή επιρροή στις αποφάσεις του προέδρου Ζελένσκι, με δυνατότητα να μπλοκάρει διορισμούς μέσω ενός «χρυσού δικαιώματος βέτο».

Η Ζελένσκα λειτουργεί ως αντίβαρο στον σύζυγό της, ασκώντας άτυπη επιρροή χωρίς να εμπλέκεται άμεσα σε πολιτικές ίντριγκες.

Με τη στήριξή της, ο υπουργός Παιδείας Oksen Lisovoy διατήρησε τη θέση του παρά τις πιέσεις για απομάκρυνση.

Η Πρώτη Κυρία συμβάλλει στην προώθηση της καριέρας αξιωματούχων που υποστηρίζει, όπως ο Mykola Kalashnyk.

Οι πρόσφατοι ανασχηματισμοί, που περιλάμβαναν την απομάκρυνση του δημοφιλούς υπουργού Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ, προκάλεσαν αντιδράσεις και αμφιβολίες για τα κριτήρια των διορισμών. Snapshot powered by AI

Η Ολένα Ζελένσκα, η Πρώτη Κυρίας της Ουκρανίας φέρεται να διαθέτει μία ισχυρή, σημαντική παρασκηνιακή επιρροή στις αποφάσεις του συζύγου της, και προέδρου της χώρας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι και είναι σε θέση να εμποδίσει πρωτοβουλίες σχετικά με διορισμούς, αν αυτές δεν της αρέσουν, σύμφωνα με δημοσίευμα του RBC-Ukraine, επικαλούμενο πηγές.

«Δεν ξέρω πόσο μπορεί η Πρώτη Κυρία να φέρει εις πέρας οποιαδήποτε πρωτοβουλία, αλλά είναι πολύ πιθανό να μπλοκάρεις ένα άτομο ή μια ιδέα. Έχει, ας πούμε, ένα «χρυσό δικαίωμα βέτο», είπε μία πηγή.

Μια άλλη ισχυρίζεται ότι η Ζελένσκα λειτουργεί ως ένα είδος αντίβαρου για τον σύζυγό της, αλλά προσπαθεί να μην παρεμβαίνει άμεσα σε πολιτικές ίντριγκες, ασκώντας άτυπη επιρροή και όχι επίσημες εξουσίες.

Σε κάθε περίπτωση όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, αν και δημοσίως η Ολένα δεν έχει εμπλακεί ποτέ στην πολιτική, ο βαθμός επιρροής της στον σύζυγό της δεν πρέπει να υποτιμάται.

Με την υποστήριξή της αρκετοί συνομιλητές του δημοσιεύματος συνδέουν το γεγονός ότι ο υπουργός Παιδείας και Επιστημών Oksen Lisovoy άντεξε στη θέση του για τόσο καιρό. Αν και οι βουλευτές ήθελαν να τον απολύσουν για περισσότερο από ένα χρόνο, το κατάφεραν μόνο με ένα ευρύτερο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Ζελένσκα μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας μεμονωμένων αξιωματούχων που της αρέσουν. Για παράδειγμα, ο Mykola Kalashnyk, ο οποίος μέσα σε λίγα χρόνια μετατράπηκε από επικεφαλής της Κρατικής Διοίκησης της Περιφέρειας Darnytsia σε επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Κιέβου και τον Ιούλιο σε Υπουργό Ανασυγκρότησης, Υποδομών και Μεταφορών.

Οι αναφορές εμφανίστηκαν με φόντο τον μεγάλης κλίμακας ανασχηματισμό που άφησε εκτός τον δημοφιλή υπουργό Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ, προκαλώντας ένα κύμα αντιδράσεων, το οποίο έναν μήνα αργότερα ο Ζελένσκι κατάφερε να τιθασεύσει, αλλά τον αποδυνάμωσε, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πολλοί βουλευτές εξακολουθούν να μην κατανοούν τους λόγους για τόσο σοβαρές αλλαγές. Ορισμένοι βουλευτές αντιλαμβάνονται το περιστατικό ως προσπάθεια του επικεφαλής της ηγεσίας του Κιέβου να ενισχύσει τον έλεγχο του συστήματος και να απομακρύνει τον Φεντόροφ από την εξουσία.

Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν επίσης ότι η πίστη μπορεί να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο από τη διοικητική εμπειρία κατά τον διορισμό νέων αξιωματούχων. Ιδιαίτερα πολλά ερωτήματα προκάλεσε η αναζήτηση διαδόχου του πρώην επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας.

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