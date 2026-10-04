Σχολεία: Υψηλή κάλυψη κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση με το 2025

Snapshot Η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα φτάνει το 100% σε 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας για το σχολικό έτος 2026-27.

Η συνολική κάλυψη κενών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση βελτιώθηκε σημαντικά, φτάνοντας 61% και 60% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 51% και 49% το 2025.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 36.631 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με τον συνολικό αριθμό για τη χρονιά να προβλέπεται να φτάσει τις 45.000.

Παρατηρείται μαζική μετάβαση εκπαιδευτικών από την ιδιωτική στη δημόσια εκπαίδευση, λόγω αλλαγών στους προσωρινούς πίνακες που επιτρέπουν την ένταξη με προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία χωρίς απαίτηση παραίτησης.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις πρώτες θέσεις των πινάκων έχουν προϋπηρεσία σε ιδιωτική εκπαίδευση, ειδικά στους κλάδους φιλολόγων, μαθηματικών, γυμναστών, φυσικών και χημικών. Snapshot powered by AI

Η φετινή σχολική χρονιά 2026-27 ξεκίνησε με αισθητά αυξημένα ποσοστά κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, η κάλυψη σε ειδικότητες μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά αγγίζει το 100% σε 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Η εικόνα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Με την ολοκλήρωση της Α' φάσης των προσλήψεων, οι Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας πέτυχαν απόλυτη κάλυψη (100%) στις κρίσιμες αυτές ειδικότητες. Πολύ κοντά στην πλήρη στελέχωση βρίσκονται επίσης οι Περιφέρειες Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων, με εξαίρεση την Κεφαλονιά.

Σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 40 από τις 49 για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία καταγράφουν κάλυψη άνω του 90%, με τις 30 εξ αυτών να φτάνουν το 100%. Συγκριτικά, το 2025 μόλις 17 Διευθύνσεις είχαν πετύχει πλήρη κάλυψη και 8 ποσοστό άνω του 90%.

Γενική βελτίωση σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Η συνολική εικόνα στελέχωσης εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με πέρυσι. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ο μέσος όρος κάλυψης κενών ανήλθε φέτος στο 61%, έναντι 51% το 2025. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 60%, από 49% πέρυσι. Υψηλές επιδόσεις σημείωσαν η Μαγνησία με 85%, η Λέσβος με 83%, η Ηλεία και η Θεσπρωτία με 79%, η Ευρυτανία με 78% και η Άρτα με 77%. Στην Αττική, ο μέσος όρος κάλυψης κενών έφτασε το 64,8% στην Πρωτοβάθμια και το 62,9% στη Δευτεροβάθμια, με την κάλυψη στα πανελλαδικά μαθήματα να ανέρχεται στο 93%.

Ο χάρτης των προσλήψεων

Η διαδικασία των προσλήψεων εξελίσσεται σε διαδοχικά κύματα. Κατά την Α' φάση, μεταξύ 1 και 18 Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκαν 29.948 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, με πολλούς να αναλαμβάνουν υπηρεσία πριν από το πρώτο κουδούνι. Ακολούθησε η Β' φάση στις 29 Σεπτεμβρίου με 6.683 επιπλέον προσλήψεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 36.631. Η Γ' φάση προσλήψεων προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο, ενώ ο συνολικός αριθμός αναπληρωτών για ολόκληρη τη χρονιά προβλέπεται να αγγίξει τις 45.000, σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, αφήνοντας περίπου 8.500 κενές θέσεις για το επόμενο διάστημα.

Στροφή από την ιδιωτική στη δημόσια εκπαίδευση

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της φετινής χρονιάς είναι η μαζική μετάβαση εκπαιδευτικών από την ιδιωτική στη δημόσια εκπαίδευση. Η αλλαγή αυτή κατέστη δυνατή επειδή στους νέους προσωρινούς πίνακες δόθηκε το δικαίωμα συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόλυση ή παραίτηση.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις πρώτες θέσεις του πίνακα. Συγκεκριμένα, προϋπηρεσία σε ιδιωτική εκπαίδευση διαθέτουν οι 91 από τους 100 πρώτους φιλολόγους, οι 66 από τους 100 πρώτους μαθηματικούς, οι 56 από τους 100 πρώτους γυμναστές, οι 44 από τους 100 πρώτους φυσικούς και οι 40 από τους 100 πρώτους χημικούς.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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