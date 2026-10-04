Σχολεία: Υψηλή κάλυψη κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση με το 2025

Άλμα στις προσλήψεις αναπληρωτών και έντονη «μετανάστευση» από τα ιδιωτικά στα δημόσια σχολεία

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Σχολεία: Υψηλή κάλυψη κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση με το 2025
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα φτάνει το 100% σε 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας για το σχολικό έτος 2026-27.
  • Η συνολική κάλυψη κενών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση βελτιώθηκε σημαντικά, φτάνοντας 61% και 60% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 51% και 49% το 2025.
  • Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 36.631 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με τον συνολικό αριθμό για τη χρονιά να προβλέπεται να φτάσει τις 45.000.
  • Παρατηρείται μαζική μετάβαση εκπαιδευτικών από την ιδιωτική στη δημόσια εκπαίδευση, λόγω αλλαγών στους προσωρινούς πίνακες που επιτρέπουν την ένταξη με προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία χωρίς απαίτηση παραίτησης.
  • Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις πρώτες θέσεις των πινάκων έχουν προϋπηρεσία σε ιδιωτική εκπαίδευση, ειδικά στους κλάδους φιλολόγων, μαθηματικών, γυμναστών, φυσικών και χημικών.
Snapshot powered by AI

Η φετινή σχολική χρονιά 2026-27 ξεκίνησε με αισθητά αυξημένα ποσοστά κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ειδικότερα, η κάλυψη σε ειδικότητες μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά αγγίζει το 100% σε 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Η εικόνα στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα

Με την ολοκλήρωση της Α' φάσης των προσλήψεων, οι Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας πέτυχαν απόλυτη κάλυψη (100%) στις κρίσιμες αυτές ειδικότητες. Πολύ κοντά στην πλήρη στελέχωση βρίσκονται επίσης οι Περιφέρειες Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Ιόνιων Νήσων, με εξαίρεση την Κεφαλονιά.

Σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 40 από τις 49 για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία καταγράφουν κάλυψη άνω του 90%, με τις 30 εξ αυτών να φτάνουν το 100%. Συγκριτικά, το 2025 μόλις 17 Διευθύνσεις είχαν πετύχει πλήρη κάλυψη και 8 ποσοστό άνω του 90%.

Γενική βελτίωση σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Η συνολική εικόνα στελέχωσης εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με πέρυσι. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ο μέσος όρος κάλυψης κενών ανήλθε φέτος στο 61%, έναντι 51% το 2025. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ο μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 60%, από 49% πέρυσι. Υψηλές επιδόσεις σημείωσαν η Μαγνησία με 85%, η Λέσβος με 83%, η Ηλεία και η Θεσπρωτία με 79%, η Ευρυτανία με 78% και η Άρτα με 77%. Στην Αττική, ο μέσος όρος κάλυψης κενών έφτασε το 64,8% στην Πρωτοβάθμια και το 62,9% στη Δευτεροβάθμια, με την κάλυψη στα πανελλαδικά μαθήματα να ανέρχεται στο 93%.

Ο χάρτης των προσλήψεων

Η διαδικασία των προσλήψεων εξελίσσεται σε διαδοχικά κύματα. Κατά την Α' φάση, μεταξύ 1 και 18 Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκαν 29.948 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, με πολλούς να αναλαμβάνουν υπηρεσία πριν από το πρώτο κουδούνι. Ακολούθησε η Β' φάση στις 29 Σεπτεμβρίου με 6.683 επιπλέον προσλήψεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 36.631. Η Γ' φάση προσλήψεων προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο, ενώ ο συνολικός αριθμός αναπληρωτών για ολόκληρη τη χρονιά προβλέπεται να αγγίξει τις 45.000, σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, αφήνοντας περίπου 8.500 κενές θέσεις για το επόμενο διάστημα.

Στροφή από την ιδιωτική στη δημόσια εκπαίδευση

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της φετινής χρονιάς είναι η μαζική μετάβαση εκπαιδευτικών από την ιδιωτική στη δημόσια εκπαίδευση. Η αλλαγή αυτή κατέστη δυνατή επειδή στους νέους προσωρινούς πίνακες δόθηκε το δικαίωμα συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόλυση ή παραίτηση.

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις πρώτες θέσεις του πίνακα. Συγκεκριμένα, προϋπηρεσία σε ιδιωτική εκπαίδευση διαθέτουν οι 91 από τους 100 πρώτους φιλολόγους, οι 66 από τους 100 πρώτους μαθηματικούς, οι 56 από τους 100 πρώτους γυμναστές, οι 44 από τους 100 πρώτους φυσικούς και οι 40 από τους 100 πρώτους χημικούς.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:02ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ιστορία της μικρής φώκιας που διασώθηκε στις Σπέτσες - Επέστρεψε στη θάλασσα

15:56LIFESTYLE

Από τη Λίντα Άλμα στη Μάρθα Καραγιάννη: Οι γυναίκες που έμαθαν το ελληνικό σινεμά να χορεύει

15:40ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Υψηλή κάλυψη κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε σχέση με το 2025

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες στον διακινητή που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες

15:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Ιωάννινα: «Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές»

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτές πληγές στην Κρήτη από την κακοκαιρία: Ανυπολόγιστες ζημιές σε οδικό δίκτυο και καλλιέργειες και δεκάδες απεγκλωβισμοί

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Στις κάλπες οι πολίτες για να αποφασίσουν την ένταξη στην ΕΕ και την επιρροή από ΗΠΑ ή Ρωσία

14:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίκος Φalkons 103-74: 100άρα για πλάκα και πρεμιέρα με το δεξί

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Γονίδης σε Κασιδιάρη: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Πώς ακινητοποιήθηκε ο 35χρονος που δάγκωσε την οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί - Την κυνήγησε στον δρόμο

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Κλειστά σχολεία και νηπιαγωγεία σε Κουλούκωνα και Ζωνιανά τη Δευτέρα και την Τρίτη

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ο απρόσμενος «Αρχιφύλακας» της ΔΙ.ΑΣ. - Κοράκι έγινε για λίγο μέλος της ομάδας

14:11ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαρδαλιάς: «Η Αττική γίνεται σημείο συνάντησης της ευρωπαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

14:01ΥΓΕΙΑ

Κλινική στη Θεσσαλονίκη: Σε ελέγχους ακόμη 11 θεραπευτηρίων του ομίλου προχωρά ο ΕΟΠΥΥ

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια - Νέα Πέραμος

13:55ΥΓΕΙΑ

Ποια σοβαρή νόσος ξεκινάει με μυρμήγκιασμα και κάψιμο πριν από οποιοδήποτε δερματικό σημάδι

13:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Formula 1: Ο Φερστάπεν νικητής στο... χάος της Σεπάνγκ

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Άνδρας έσωσε τη ζωή ενός παιδιού που έπεσε από το δεύτερο όροφο κτηρίου

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Η Βούλα έγινε 100 ετών: Μια πόλη κοίταξε την ιστορία της και γιόρτασε το αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΕΛΛΑΔΑ

Γονίδης σε Κασιδιάρη: «Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκισή σου»

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρεις φάσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – Η σύγκλιση ECMWF και ICON και η θερμή ανατροπή

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Άνδρας έσωσε τη ζωή ενός παιδιού που έπεσε από το δεύτερο όροφο κτηρίου

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Πώς ακινητοποιήθηκε ο 35χρονος που δάγκωσε την οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί - Την κυνήγησε στον δρόμο

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Γαύδο για τον 16χρονο Νικόλα που σκοτώθηκε σε τροχαίο - «Καλό ταξίδι, αγόρι μας»

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

07:36LIFESTYLE

Φιλ Κόλινς: Η συγγνώμη στον Πολ Μακάρτνεϊ μετά από 24 χρόνια παρεξήγησης - Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα

07:22LIFESTYLE

The Voice: «Λύγισαν» οι κριτές για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Δεν έκρυβε τα σκοτάδια του»

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τεντόγλου πήρε φόρα και πέταξε σε αυλή σπιτιού – Δείτε το άλμα που του χάρισε το ρεκόρ κήπου

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκροί και οι δύο οδηγοί έπειτα από σύγκρουση μηχανής με ηλεκτρικό πατίνι

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Η Βούλα έγινε 100 ετών: Μια πόλη κοίταξε την ιστορία της και γιόρτασε το αύριο

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Στο κυνήγι του λύκου της Πάρνηθας: «Τον κάναμε να φοβάται μια περιοχή, αλλά όχι τον άνθρωπο» – Επιχείρηση εντοπισμού μετά τις επιθέσεις

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο κελί της Ιωάννας Γάκα στον Κορυδαλλό - Ο καβγάς με συγκρατούμενή της για ένα τσιγάρο - Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον γιατρό Θεοδωρόπουλο

14:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίκος Φalkons 103-74: 100άρα για πλάκα και πρεμιέρα με το δεξί

00:11ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβες» Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Οι αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές – Η αλήθεια θα βγει στο φως»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ένιωθε ότι όλοι τον εκμεταλλεύονται», κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτές πληγές στην Κρήτη από την κακοκαιρία: Ανυπολόγιστες ζημιές σε οδικό δίκτυο και καλλιέργειες και δεκάδες απεγκλωβισμοί

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι Βούλγαροι έγιναν προαιώνιοι εχθροί των Βυζαντινών – Ο Κρούμος που έκανε κούπα για κρασί το κρανίο του Νικηφόρου και η εκδίκηση του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια - Νέα Πέραμος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ