Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Αποκάλυψε δημόσια τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου - «Είμαστε καλά»

Snapshot Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επέλεξε έναν από τους δύο ρόλους που του πρότεινε ο Σωτήρης Τσαφούλια για τη σειρά «Ριφιφί» λόγω της εκτίμησης του προς τον σκηνοθέτη.

Στα γυρίσματα της σειράς δημιουργήθηκε μια άμεση και δυνατή φιλική σχέση ανάμεσα στους συντελεστές.

Η σειρά «Ριφιφί» αντικατοπτρίζει την κοινωνική πίεση στην Ελλάδα και εκφράζει την ανάγκη για έκρηξη συναισθημάτων μέσα από τη μυθοπλασία.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, Λίνα Πρίντζου, αλλά διατηρούν αμοιβαίο σεβασμό, αγάπη και εκτίμηση.

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος βιώνει σημαντικές αλλαγές στην προσωπική του ζωή, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του πατέρα του. Snapshot powered by AI

Για τη συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια και τις μεγάλες αλλαγές στη προσωπική του ζωή μίλησε σε συνέντευξή του στον Alpha ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι εδώ και λίγο καιρό έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, Λίνα Πρίντζου.

Η συνεργασία με τον Σωτήρη Τσαφούλια

Αναφερόμενος στο «Ριφιφί», ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος εξήγησε ότι για εκείνον καθοριστικό ρόλο παίζει πάντα ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από μια καλλιτεχνική πρόταση.

«Ξεκινάει από το ποιος είναι αυτός που σου κάνει μια πρόταση. Πάντοτε λέγαμε, έτσι κι αλλιώς, όπου και βρισκόμασταν ότι θα θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί», είπε για τον Σωτήρη Τσαφούλια ο ηθοποιός.

Όπως αποκάλυψε, όταν ο σκηνοθέτης τον κάλεσε και του παρουσίασε δύο ρόλους, εκείνος δεν δυσκολεύτηκε να επιλέξει. «Όταν με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “λοιπόν, έχω αυτό, είναι δύο ρόλοι”, μου λέει “ποιον θες;” και είπα “θέλω αυτόν”».

Ο ηθοποιός μίλησε και για το κλίμα στα γυρίσματα, περιγράφοντας μια παρέα που «έδεσε» από την πρώτη στιγμή.

«Ήμασταν μια φανταστική παρέα, χωρίς όμως να το παλέψουμε καθόλου. Δεν ξέρω αν είχαμε κάνει ληστεία στο παρελθόν, αλλά κάτι θα είχαμε κάνει μαζί σίγουρα. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι όταν βρισκόμασταν στα γυρίσματα», ανέφερε.

«Πολύ γαμώτο έχουμε μαζέψει»

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στάθηκε και στο κοινωνικό αποτύπωμα της σειράς, μιλώντας με ένταση για τη συσσωρευμένη πίεση που, όπως είπε, υπάρχει στην ελληνική κοινωνία.

«Πολύ γαμώτο έχουμε μαζέψει σε αυτή τη ρημαδοζωή και σε αυτή τη ρημαδοχώρα που τη λατρεύουμε. Κάποια στιγμή θα έρθει μια έκρηξη και αυτή η έκρηξη ήρθε τουλάχιστον μέσα από μια μυθοπλασία. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό», σημείωσε.

Η αποκάλυψη για τον χωρισμό από τη Λίνα Πρίντζου

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πέρασε σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση, μιλώντας για όσα έχουν αλλάξει στη ζωή του το τελευταίο διάστημα.

«Ζω κοσμογονικές αλλαγές έτσι κι αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου, που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει, έγινε ξαφνικά. Και με το ότι με τη Λίνα δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά», αποκάλυψε.

Παρά τον χωρισμό, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεκαθάρισε ότι ανάμεσά τους υπάρχει ακόμη βαθιά εκτίμηση, αγάπη και σεβασμός.

«Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει για τον άνθρωπο που ήσουν μαζί. Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπά τον άλλον ακόμα και είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί», κατέληξε.

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