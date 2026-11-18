Snapshot Οι πολεμικές συγκρούσεις και κυβερνοεπιθέσεις προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, επηρεάζοντας την τροφοδοσία τροφίμων.

Η Ολλανδία έχει αναπτύξει το σχέδιο «Black Phase» για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών σε εθνικό επίπεδο, το οποίο υιοθετούν και άλλες χώρες.

Πολλές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καλούν τους πολίτες να διατηρούν αποθέματα τροφίμων και βασικών προμηθειών για έκτακτες καταστάσεις.

Η Βρετανία προετοιμάζεται για ενδεχόμενο «Black Sky» με οδηγίες για αποθέματα τριών ημερών και σχέδια διασφάλισης ενημέρωσης μέσω ασφαλών στούντιο με γεννήτριες.

Οι απειλές χαρακτηρίζονται ως «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία» και τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της εθνικής ανθεκτικότητας και ετοιμότητας των νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Αν παρακολουθείτε τις ειδήσεις το τελευταίο διάστημα, πιθανότατα θα έχετε παρατηρήσει ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται ιδιαίτερα ομαλά στον κόσμο.

Οι πολεμικές συγκρούσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη έχουν προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ιδιαίτερα ο πόλεμος στο Ιράν, κατά τη διάρκεια του οποίου η Ισλαμική Δημοκρατία προχώρησε στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Και φυσικά, δεν πρέπει να παραβλέπουμε την απειλή των κυβερνοεπιθέσεων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χάκερ που προκαλούν προβλήματα στην τροφοδοσία τροφίμων καταγράφηκε σε κυβερνοεπίθεση άγνωστης μέχρι στιγμής προέλευσης, η οποία έβαλε στο στόχαστρο επτά ευρωπαϊκές χώρες. Οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση σε δίκτυα που ελέγχουν ψυκτικές μονάδες, αυξάνοντας εξ αποστάσεως τη θερμοκρασία τους και προκαλώντας την αλλοίωση τροφίμων.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει και η διαρκώς αυξανόμενη απειλή μιας κλιματικής καταστροφής, καθώς η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες τροφίμων τα επόμενα χρόνια.

Είναι, επομένως, σαφές ότι αυξάνεται ο αριθμός των σοβαρών έκτακτων καταστάσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τροφοδοσία των χωρών. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η διάθεση των τροφίμων στα καταστήματα βασίζεται σε εξαιρετικά σύνθετα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, τα οποία πρέπει να λειτουργούν χωρίς καθυστερήσεις.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει πολλές κυβερνήσεις να καλούν τους πολίτες να διατηρούν αποθέματα τροφίμων και να είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο μιας «μαύρης φάσης» (Phase Black), ενός ακραίου σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που έχει αναπτύξει η Ολλανδία για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών σε εθνικό επίπεδο.

Ακολουθεί η λίστα με τις χώρες σε όλο τον κόσμο που συμβουλεύουν τους πολίτες τους να συγκεντρώσουν τρόφιμα και άλλα απαραίτητα εφόδια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν τόσο τη δημιουργία ενός κιτ έκτακτης ανάγκης όσο και την αποθήκευση τροφίμων και άλλων προμηθειών για αρκετές ημέρες.

Οι χώρες που καλούν τους πολίτες να δημιουργήσουν αποθέματα τροφίμων

Αργεντινή

Αυστραλία

Αυστρία

Βραζιλία

Καναδάς

Χιλή

Κολομβία

Κροατία

Τσεχία

Δανία

Εσθονία

Φινλανδία

Γαλλία

Γερμανία

Ινδία

Ιρλανδία

Ισραήλ

Ιαπωνία

Λετονία

Λιθουανία

Ολλανδία

Νέα Ζηλανδία

Νορβηγία

Φιλιππίνες

Πολωνία

Νότια Αφρική

Ισπανία

Σουηδία

Ελβετία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ηνωμένες Πολιτείες

Το «Phase Black» είναι ένα ακραίο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών που ανέπτυξε η Ολλανδία για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών σε εθνικό επίπεδο (Getty Stock).

Οι οδηγίες και το ενδεχόμενο γενικευμένου μπλακ άουτ

Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε πρόσφατα τους πολίτες να λάβουν ορισμένα μέτρα αυτοπροστασίας, σε περίπτωση που παρουσιαστεί σοβαρή διαταραχή στον εφοδιασμό της χώρας.

Το πρόβλημα θα μπορούσε να αφορά την τροφοδοσία με τρόφιμα ή ακόμη και ένα περιστατικό τύπου «Black Sky», δηλαδή μια κατάσταση κατά την οποία ολόκληρο το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης τίθεται εκτός λειτουργίας, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις επικοινωνίες και τις μεταφορές.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν λάβει οδηγίες να διαθέτουν αποθέματα τροφίμων για τρεις ημέρες, καθώς και εννέα λίτρα εμφιαλωμένου νερού.

Παράλληλα, το BBC έχει καταρτίσει δικό του σχέδιο αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης, έχοντας στη διάθεσή του ασφαλές στούντιο που λειτουργεί με γεννήτριες, ώστε να μπορεί να μεταδίδει ενημερωτικά μηνύματα προς το κοινό μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Μιλώντας στην εφημερίδα Guardian, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, δήλωσε ότι όροι όπως «υβριδικός πόλεμος» και «απειλές στη γκρίζα ζώνη» δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια ούτε μεταφέρουν επαρκώς στο ευρύ κοινό τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως ανέφερε, προτιμά να περιγράφει τις συγκεκριμένες απειλές ως «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία».

«Απέναντι σε αυτές τις απειλές, οι οποίες δεν είναι υποθετικές αλλά πραγματικές, και δεν εκδηλώνονται κάπου αλλού αλλά ολοένα και περισσότερο εδώ, πρέπει να ενισχύσουμε την εθνική μας ανθεκτικότητα, αλλά και την εθνική μας άμυνα», σημείωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξεταστεί κατά πόσο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είναι προετοιμασμένα και γνωρίζουν πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ακόμη και την καθημερινότητά τους.

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