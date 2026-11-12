Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Snapshot Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά είδη για την αντιμετώπιση κρίσεων όπως πυρκαγιές και σεισμοί.

Το σακίδιο πρέπει να περιλαμβάνει ραδιόφωνο με μπαταρίες, φάρμακα, κουτί πρώτων βοηθειών και βασικά εργαλεία.

Συνιστώνται τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται, ζεστά ρούχα, φακός με εφεδρικές μπαταρίες, φωτιά, φορτιστής κινητού και μετρητά.

Πρέπει να υπάρχει επαρκής ποσότητα πόσιμου νερού, διπλά κλειδιά, φωτοτυπίες βασικών εγγράφων και είδη προσωπικής υγιεινής. Snapshot powered by AI

Οι συστάσεις προς τους Ευρωπαίους πολίτες πληθαίνουν, για τη διατήρηση ενός πακέτου επιβίωσης με απαραίτητα είδη για τα πρώτα 24ωρα, για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Προ ημερών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους πολίτες των κρατών-μελών να είναι σε θέση να επιβιώσουν αυτόνομα για 72 ώρες χωρίς κρατική βοήθεια σε περίπτωση κρίσης.

Στη χώρα μας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρες, κλήση για εκκένωση από το 112 κ.α.), προτείνει τα απαραίτητα είδη που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σακίδιο επιβίωσης.

Σύμφωνα με τον ΕΕΣ, τo σακίδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Φάρμακα και τυχόν αναγκαία ιατρικά είδη. Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες κλπ.). Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι, σχοινί κ.λπ.). Τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν χρειάζονται μαγείρεμα (κονσέρβες, παιδικές τροφές, τροφή για ζώα κ.λπ.). Ζεστά ρούχα και κουβέρτα επιβίωσης. Φακός (με εφεδρικές μπαταρίες), κεριά, αναπτήρας ή σπίρτα. Φορτιστής κινητού τηλεφώνου. Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν). Πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια). Γυαλιά όρασης (εφεδρικό ζευγάρι). Διπλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου. Παιχνίδια για να περνά η ώρα. Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη (ταυτότητα, συνταγές φαρμάκων κ.λπ.). Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα κ.λπ.).

Διαβάστε επίσης