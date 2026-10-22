Βρετανία: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο ή ολικό μπλακάουτ» - Οδηγός επιβίωσης

Οι πολίτες καλούνται να αποθηκεύσουν ένα μείγμα από χαρτονομίσματα και κέρματα. Τα μετρητά θεωρούνται η μόνη σανίδα σωτηρίας όταν τα ΑΤΜ νεκρώσουν και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές σταματήσουν να λειτουργούν.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Βρετανία: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο ή ολικό μπλακάουτ» - Οδηγός επιβίωσης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η βρετανική κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για εθνική κρίση με αποθέματα που καλύπτουν τουλάχιστον τρεις ημέρες αυτονομίας.
  • Συνιστάται η αποθήκευση μετρητών, καθώς τα ΑΤΜ και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν λόγω κυβερνοεπιθέσεων.
  • Τα νοικοκυριά πρέπει να διαθέτουν ραδιόφωνο με μανιβέλα ή μπαταρίες, τρόφιμα μακράς διάρκειας, νερό, φάρμακα, και ζεστά ρούχα για την αντιμετώπιση μπλακάουτ.
  • Η κυβέρνηση προτρέπει σε γειτονική αλληλεγγύη και ανταλλαγή επικοινωνίας για κοινή διαχείριση προμηθειών σε περίπτωση κρίσης.
  • Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην αυτονομία των πολιτών τις πρώτες ώρες κρίσης ώστε να αποσυμφορηθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
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Η βρετανική κυβέρνηση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας από εκατομμύρια νοικοκυριά να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο μιας σαρωτικής εθνικής κρίσης. Μέσα από τη νέα επίσημη καμπάνια με τίτλο «Be Ready», το κράτος καλεί τους πολίτες να συγκεντρώσουν προμήθειες έκτακτης ανάγκης, ικανές να τους κρατήσουν ζωντανούς και αυτόνομους για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Το σενάριο δεν αφορά απλώς μια φυσική καταστροφή. Ο υπουργός Άμυνας, Ουές Στρίτινγκ, έθεσε δημόσια το ερώτημα της επιβίωσης σε περίπτωση που κυβερνοεπιθέσεις από εχθρικά κράτη ρίξουν τα συστήματα πληρωμών στα σούπερ μάρκετ ή διαλύσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Η απειλή έχει ήδη πάρει ρεαλιστικές διαστάσεις. Τις τελευταίες ώρες, 32 βρετανικοί κυβερνητικοί ιστότοποι έπεσαν λόγω ενός κρίσιμου κενού ασφαλείας στη γλώσσα προγραμματισμού PHP. Ειδικοί του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας, σε συνεργασία με την OpenAI, προσπαθούν να αποτρέψουν τα χειρότερα. Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, όπως ο αρχηγός του στρατού Σερ Ρόλι Γουόκερ, απαιτούν να ξεκινήσει επιτέλους μια ξεκάθαρη συζήτηση με τον κόσμο για την ανάγκη προετοιμασίας απέναντι σε ρωσική δολιοφθορά ή μια ενδεχόμενη ευρύτερη σύγκρουση.

Το κιτ της επιβίωσης

Ο οδηγός της Ντάουνινγκ Στριτ είναι απόλυτα συγκεκριμένος. Κάθε σπίτι πρέπει να διαθέτει ραδιόφωνο με μανιβέλα ή μπαταρίες, καθώς και φορτισμένα power banks για την περίπτωση ενός γενικού μπλακάουτ. Οι πολίτες καλούνται να αποθηκεύσουν ένα μείγμα από χαρτονομίσματα και κέρματα. Τα μετρητά θεωρούνται η μόνη σανίδα σωτηρίας όταν τα ΑΤΜ νεκρώσουν και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές σταματήσουν να λειτουργούν.

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Η αποθήκευση τροφίμων και νερού αποτελεί τον πυρήνα του σχεδίου. Η οδηγία προβλέπει τρία λίτρα πόσιμου νερού την ημέρα για κάθε άτομο, συν επιπλέον ποσότητες για το μαγείρεμα και το πλύσιμο. Τα ράφια των σπιτιών πρέπει να γεμίσουν με κονσέρβες κρέατος, ψαριών και λαχανικών, ξηρούς καρπούς και αποξηραμένα φρούτα. Προϊόντα δηλαδή με μεγάλη διάρκεια ζωής που δεν απαιτούν ψυγείο ή μαγείρεμα. Μαζί με αυτά, τα νοικοκυριά πρέπει να εξασφαλίσουν αποθέματα σε φάρμακα, βρεφικό γάλα και τροφή για κατοικίδια.

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Οι αρχές προειδοποιούν ότι χωρίς ρεύμα, τα σπίτια θα παγώσουν εξαιρετικά γρήγορα. Κουβέρτες, υπνόσακοι και ζεστά ρούχα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση πρόσβαση. Η σύσταση είναι η συγκέντρωση αυτού του εξοπλισμού να γίνει σταδιακά, κατά τη διάρκεια των καθημερινών αγορών, ώστε να μην επιβαρυνθεί απότομα ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Κάθε έξι μήνες, οι προμήθειες θα πρέπει να ελέγχονται για ημερομηνίες λήξης.

Η κοινωνική οργάνωση

Η οδηγία συνοδεύεται από μια έκκληση για γειτονική αλληλεγγύη. Το κράτος ζητά από τους Βρετανούς να ανταλλάξουν τηλέφωνα με τους γείτονές τους και να συμφωνήσουν εκ των προτέρων πώς θα μοιραστούν τις προμήθειές τους κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος.

Ο υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις ξεκαθάρισε ότι η Βρετανία απλώς εναρμονίζεται με χώρες όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, όπου η κουλτούρα της πολιτικής προστασίας είναι ήδη εμπεδωμένη. Ο στόχος είναι ωμός. Όταν χτυπήσει η κρίση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα καταρρεύσουν από το βάρος. Όσοι έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες, θα μπορέσουν να επιβιώσουν αυτόνομα τις πρώτες κρίσιμες ώρες, αφήνοντας τον κρατικό μηχανισμό να ασχοληθεί αποκλειστικά με όσους βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

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