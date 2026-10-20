Βρετανία: «Μπλακ άουτ» στο Google Cloud: Προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές

Διακοπή λειτουργίας στο Google Cloud προκάλεσε προβλήματα στις διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, επηρεάζοντας τράπεζες όπως Lloyds, Halifax, HSBC και Revolut

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Βρετανία: «Μπλακ άουτ» στο Google Cloud: Προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η διακοπή ξεκίνησε στις 06:08 GMT και επηρέασε κυρίως το Λονδίνο και τις γύρω περιοχές, με πιθανές επιπτώσεις και σε άλλες χώρες.
  • Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών παρέμειναν ασφαλή και ζήτησε συγγνώμη για τις δυσκολίες.
  • Η Lloyds ανακοίνωσε την επαναλειτουργία της εφαρμογής της και ότι τα βασικά προβλήματα είχαν επιλυθεί.
  • Η Google Cloud εργάζεται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών και παρακολουθεί την κατάσταση, εκφράζοντας συγγνώμη προς τους χρήστες που επηρεάστηκαν.
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Προβλήματα στην πρόσβαση σε διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου διακοπή λειτουργίας στο Google Cloud, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων πελάτες των Lloyds, Halifax, HSBC και Revolut.

Η δυσλειτουργία καταγράφηκε κυρίως στο Λονδίνο και στις γύρω περιοχές, ενώ υπήρξαν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις και σε άλλες χώρες, εφόσον εφαρμογές του εξωτερικού χρησιμοποιούν υποδομές που φιλοξενούνται στη βρετανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα προβλήματα στις υπηρεσίες cloud άρχισαν λίγο μετά τις 06:08 GMT, δηλαδή στις 09:08 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Η Google Cloud ανακοίνωσε ότι οι μηχανικοί της εργάζονταν για τον εντοπισμό της αιτίας, ενώ παράλληλα άρχισαν να καταγράφονται ενδείξεις σταδιακής επαναφοράς των υπηρεσιών.

Ανάμεσα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επηρεάστηκαν ήταν η Revolut, η οποία ενημέρωσε τους πελάτες της μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι η διακοπή είχε αντίκτυπο σε πολλαπλές υπηρεσίες της.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της παρέμεναν ασφαλή, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος ξεκίνησαν αμέσως μετά τον εντοπισμό του. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από όσους αντιμετώπισαν δυσκολίες στις συναλλαγές τους.

Θετικές εξελίξεις καταγράφηκαν και στη Lloyds, η οποία ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της λειτουργούσε ξανά κανονικά. Εκπρόσωπος της τράπεζας ανέφερε ότι τα βασικά προβλήματα είχαν αντιμετωπιστεί και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το σύνολο των υπηρεσιών θα επανερχόταν σύντομα σε πλήρη λειτουργία.

Την ίδια ώρα, αναφορές για τεχνικές δυσλειτουργίες υπήρξαν και σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν είχε αποσαφηνιστεί εάν τα περιστατικά αυτά συνδέονταν άμεσα με τη διακοπή του Google Cloud.

Η Google Cloud εξέφρασε τη συγγνώμη της προς τους χρήστες που επηρεάστηκαν, τονίζοντας ότι οι τεχνικές ομάδες της συνέχιζαν να παρακολουθούν την κατάσταση και να εργάζονται για την αποκατάσταση των υπηρεσιών.

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