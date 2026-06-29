Αυτές οι χώρες έχουν τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης μέχρι το 2050, καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται

Snapshot Η μελέτη του Πανεπιστημίου Anglia Ruskin εντοπίζει τη Νέα Ζηλανδία, την Ισλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τασμανία και την Ιρλανδία ως τις χώρες με τις καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης σε περίπτωση σοβαρής παγκόσμιας κατάρρευσης λόγω κλιματικής αλλαγής.

Οι παράγοντες που καθιστούν αυτές τις χώρες πιο ανθεκτικές είναι η ενεργειακή και βιομηχανική αυτάρκεια, η διαθέσιμη γεωργική γη σε σχέση με τον πληθυσμό και η φυσική απομόνωση από μεγάλους πληθυσμούς.

Η Νέα Ζηλανδία διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα χάρη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άφθονη γεωργική γη, που της επιτρέπουν να είναι πιο αυτάρκης σε τρόφιμα και ενέργεια.

Οι νησιωτικές περιοχές έχουν μικρότερη έκθεση σε ακραίες κλιματικές καταστάσεις και περιορίζουν τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, γεγονός που ενισχύει την ανθεκτικότητά τους.

Η μελέτη δεν προβλέπει αναπόφευκτη κατάρρευση, αλλά αξιολογεί τις αρχικές συνθήκες που θα βοηθήσουν τις χώρες να αντιμετωπίσουν πιθανά συστημικά σοκ. Snapshot powered by AI

Μια ανησυχητική μελέτη αναδεικνύει τις χώρες που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επιβιώσουν από την παγκόσμια κατάρρευση, όσο η κλιματική αλλαγή ενισχύεται.

Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Anglia Ruskin (ARU) θέλησε να απαντήσει στο ερώτημα: αν ο παγκόσμιος πολιτισμός αντιμετώπιζε μια σοβαρή συστημική κατάρρευση, ποιες χώρες θα άντεχαν καλύτερα;

Η απάντησή τους, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sustainability, τοποθετεί τη Νέα Ζηλανδία στην κορυφή μιας μικρής λίστας χωρών, των οποίων η γεωγραφία, η γεωργική ικανότητα και η ενεργειακή υποδομή τους προσφέρουν τις ισχυρότερες αρχικές συνθήκες.



Η μελέτη, που διεξήχθη από τον Nick King και τον καθηγητή Aled Jones του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Βιωσιμότητας του ARU, δεν υποστηρίζει ότι η κατάρρευση είναι αναπόφευκτη ή επικείμενη.

Αντίθετα, εξετάζει αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «de-complexification»: μια ευρεία αντιστροφή των τάσεων που καθορίζουν τον σύγχρονο πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένης της κατάρρευσης των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, των διεθνών συμφωνιών και των χρηματοπιστωτικών συστημάτων.

Η κλιματική αλλαγή λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο ως πολλαπλασιαστής κινδύνου και όχι ως μεμονωμένη αιτία, εντείνοντας τις υπάρχουσες πιέσεις στους τομείς των τροφίμων, της ενέργειας και της μετακίνησης του πληθυσμού, πριν ακόμη άλλες πιέσεις φτάσουν στο αποκορύφωμά τους.

Η ομάδα της ARU αξιολόγησε τις χώρες με βάση τρία βασικά κριτήρια: την ενεργειακή και βιομηχανική αυτάρκεια, τη φέρουσα ικανότητα (την έκταση της διαθέσιμης καλλιεργήσιμης γης σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού) και τη φυσική απομόνωση από μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διασυνοριακή μετανάστευση σε συνθήκες σοβαρής πίεσης.

Αφού εξέτασαν τις 20 χώρες με τη χαμηλότερη κατάταξη στον παγκόσμιο δείκτη κλιματικής ευπάθειας, εντόπισαν πέντε χώρες με τις πιο ευνοϊκές αρχικές συνθήκες: τη Νέα Ζηλανδία, την Ισλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία (συγκεκριμένα την Τασμανία) και την Ιρλανδία.

Και οι πέντε είναι νησιά ή νησιωτικές ήπειροι με έντονη ωκεάνια κλιματική επίδραση.

Αυτή η γεωγραφία έχει σημασία για δύο λόγους. Πρώτον, περιορίζει τα χερσαία σύνορα και μειώνει την έκθεση σε φαινόμενα μαζικής μετακίνησης πληθυσμών από γειτονικές περιοχές. Δεύτερον, τα νησιά που περιβάλλονται από ωκεανό τείνουν να παρουσιάζουν μικρότερη μεταβλητότητα στις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι οι κλιματικές τους συνθήκες, αν και δεν είναι απρόσβλητες από τη θέρμανση, είναι λιγότερο πιθανό να οδηγηθούν σε ακραίες καταστάσεις που αποσταθεροποιούν τη γεωργία και τις υποδομές.

Η μελέτη επισημαίνει ότι αυτές οι χώρες έχουν επί του παρόντος τη μεγαλύτερη πιθανότητα να διατηρήσουν σχετικά σταθερές συνθήκες, ακόμη και καθώς αυξάνονται οι παγκόσμιες θερμοκρασίες.

Η ενέργεια και η γη της Νέας Ζηλανδίας της προσδίδουν το σαφέστερο πλεονέκτημα

Η χώρα παράγει σημαντική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμικές και υδροηλεκτρικές πηγές, γεγονός που της παρέχει μια βάση ανανεώσιμης ενέργειας που δεν εξαρτάται από τις παγκόσμιες αγορές καυσίμων. Διαθέτει επίσης άφθονη γεωργική γη σε σχέση με τον πληθυσμό της, ο οποίος παραμένει συγκριτικά χαμηλός. Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες σημαίνουν ότι η Νέα Ζηλανδία θα μπορούσε να εξασφαλίσει τροφή και ενέργεια για τον πληθυσμό της χωρίς να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.



Οι άλλες τέσσερις χώρες παρουσιάζουν ευνοϊκά, αλλά πιο περιορισμένα προφίλ. Η Ισλανδία διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ η Τασμανία και η Ιρλανδία προσφέρουν γεωργικό δυναμικό και διαχειρίσιμα επίπεδα πληθυσμού. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τα γενικά εύφορα εδάφη και την ποικίλη γεωργική παραγωγή, παρουσιάζει μια πιο σύνθετη εικόνα: η υψηλή πυκνότητα πληθυσμού και η χαμηλή διαθεσιμότητα γεωργικής γης ανά κάτοικο εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αυτάρκεια σε τρόφιμα, ενώ το ενεργειακό της μείγμα είναι λιγότερο απλό σε σύγκριση με τις άλλες τέσσερις χώρες.



Η κατάταξη της μελέτης μπορεί εύκολα να παρερμηνευθεί ως κατάλογος «ασφαλών καταφυγίων», αλλά οι ερευνητές είναι σαφείς σε αυτό το σημείο: καμία από αυτές τις χώρες δεν ξεφεύγει από την κλιματική αλλαγή. Η Νέα Ζηλανδία, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει ήδη πραγματική έκθεση σε καταιγίδες, πυρκαγιές και μεταβαλλόμενα πρότυπα ασθενειών.

Αυτό που μετράει στην πραγματικότητα η μελέτη, όπως εξήγησε η κλιματολόγος Heidi Roop του Πανεπιστημίου της Μινεσότα στο περιοδικό Popular Science, είναι οι αρχικές συνθήκες και όχι τα εγγυημένα αποτελέσματα.

Το ερώτημα που έθεσαν οι ερευνητές δεν ήταν πώς θα μπορούσε να αποδώσει μια χώρα στο καλύτερο δυνατό σενάριο, αλλά ποια υπάρχοντα πλεονεκτήματα διαθέτει που θα της επέτρεπαν να λειτουργήσει αν τα παγκόσμια συστήματα γύρω της καταρρεύσουν.

Μια χρηματοπιστωτική κρίση, μια αλυσιδωτή διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας ή μια απότομη γεωργική κρίση σε μια περιοχή μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα σε λίγους μήνες. Τα έθνη που μπορούν να εξασφαλίσουν την επισιτιστική τους αυτάρκεια, να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες και να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη διασυνοριακή κυκλοφορία υπό αυτές τις συνθήκες βρίσκονται απλώς σε καλύτερη θέση να απορροφήσουν τον αντίκτυπο, όχι να τον αποφύγουν εντελώς.