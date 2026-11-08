Περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Πόσα χρήματα χρειάζεται να έχουμε στο σπίτι μας για τις πρώτες 72 ώρες

Snapshot Τα μετρητά παραμένουν βασικός μηχανισμός πληρωμής σε περιπτώσεις τεχνικών δυσλειτουργιών των ηλεκτρονικών συστημάτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Συνιστάται η διατήρηση χρηματικού αποθέματος 70-100 ευρώ ανά άτομο για την κάλυψη βασικών αναγκών τριών ημερών, ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας.

Το χρονικό διάστημα των 72 ωρών αποτελεί κρίσιμο παράθυρο για την αυτονομία νοικοκυριών σε έκτακτες ανάγκες όπως μπλακ άουτ ή διακοπές τηλεπικοινωνιών.

Συνιστάται η φύλαξη μικρών χαρτονομισμάτων και κερμάτων σε ασφαλές και διακριτικό σημείο, ώστε να διευκολύνεται η χρήση τους σε καταστήματα κατά την κρίση.

Η διατήρηση μετρητών αποτελεί μέρος επίσημων συστάσεων πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκές χώρες και δεν αντικαθιστά τις τραπεζικές καταθέσεις, αλλά λειτουργεί ως εφεδρικό «μαξιλάρι» ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Σε μια εποχή όπου η συντριπτική πλειονότητα των καθημερινών συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω τραπεζικών καρτών, έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών εφαρμογών, τα μετρητά συνεχίζουν να αποτελούν έναν θεμελιώδη πυλώνα προσωπικής και οικονομικής ασφάλειας.

Η συζήτηση γύρω από την αναγκαιότητα διατήρησης ενός μικρού χρηματικού αποθέματος στο σπίτι έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς φυσικές καταστροφές, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, κυβερνοεπιθέσεις και γεωπολιτικές κρίσεις ανέδειξαν τα τρωτά σημεία των ψηφιακών υποδομών πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επισημάνει ότι το φυσικό χρήμα λειτουργεί ως απαραίτητος εναλλακτικός μηχανισμός πληρωμής σε περιπτώσεις τεχνικών δυσλειτουργιών των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Πόσα χρήματα αντιστοιχούν ανά οικογένεια

Σύμφωνα με τις ενδεικτικές κατευθυντήριες οδηγίες που εφαρμόζονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ένα ποσό της τάξεως των 70 έως 100 ευρώ ανά άτομο θεωρείται επαρκές για την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης για ένα διάστημα τριών ημερών. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, το προτεινόμενο χρηματικό απόθεμα διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού.

Ειδικότερα, για ένα μεμονωμένο άτομο το ποσό κυμαίνεται από 70 έως 100 ευρώ, για ένα ζευγάρι διαμορφώνεται από 140 έως 200 ευρώ, ενώ για μια τριμελή οικογένεια ανέρχεται σε 210 έως 300 ευρώ. Αντίστοιχα, για μια τετραμελή οικογένεια το ενδεικτικό ποσό ορίζεται από 280 έως 400 ευρώ, ενώ για ένα πενταμελές νοικοκυριό διαμορφώνεται μεταξύ 350 και 500 ευρώ.

Το κρίσιμο παράθυρο των 72 ωρών

Το χρονικό διάστημα των 72 ωρών αποτελεί τη βάση του διεθνούς σχεδιασμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Σε περιπτώσεις γενικευμένου μπλακ άουτ ή σοβαρών βλαβών στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, οι ηλεκτρονικές πληρωμές παύουν προσωρινά να λειτουργούν. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν κάρτες σε τερματικά POS, να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές μεταφορές ή ακόμη και να κάνουν αναλήψεις από ΑΤΜ. Σε τέτοιες συνθήκες, τα διαθέσιμα μετρητά παρέχουν τη δυνατότητα προμήθειας τροφίμων και βασικών αγαθών, εφόσον τα τοπικά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε στην Ισπανία και την Πορτογαλία τον Απρίλιο του 2025, προκαλώντας παράλυση στις τραπεζικές συναλλαγές. Όσοι πολίτες διέθεταν μετρητά μπόρεσαν να καλύψουν άμεσες ανάγκες, σε αντίθεση με όσους βασίζονταν αποκλειστικά σε ψηφιακά μέσα. Παρόμοια κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για μετρητά είχε καταγραφεί τόσο κατά την περίοδο της πανδημίας όσο και στην Ελλάδα το 2015 με την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls).

Η σημασία των μικρών χαρτονομισμάτων και η ασφαλής φύλαξη

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη σύνθεση του χρηματικού αποθέματος. Οι ειδικοί συνιστούν τη διατήρηση χαρτονομισμάτων μικρής αξίας, όπως των 5, 10 και 20 ευρώ, καθώς και ορισμένων κερμάτων. Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, τα εμπορικά καταστήματα ενδέχεται να αδυνατούν να δώσουν ρέστα για χαρτονομίσματα των 50 ή 100 ευρώ, δημιουργώντας πρόσθετες πρακτικές δυσκολίες στους καταναλωτές.

Όσον αφορά τη φύλαξη, τα χρήματα πρέπει να τοποθετούνται σε στεγνό, ασφαλές και διακριτικό σημείο της κατοικίας, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος απώλειας ή κλοπής. Στόχος δεν είναι η υποκατάσταση των τραπεζικών καταθέσεων, αλλά η διατήρηση ενός μικρού, εφεδρικού ποσού για τις πρώτες ημέρες μιας κρίσης, το οποίο μπορεί να αναπληρώνεται περιοδικά εφόσον χρησιμοποιηθεί.

Οι επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπογραμμίζει ότι το φυσικό χρήμα διασφαλίζει τη συνολική σταθερότητα του συστήματος πληρωμών. Χώρες όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία έχουν ήδη εντάξει τη διατήρηση μετρητών στις επίσημες συστάσεις πολιτικής προστασίας.

Το κεντρικό μήνυμα των αρχών είναι ότι η προετοιμασία δεν απαιτεί μεγάλες κεφαλαιακές δαπάνες, αλλά έναν στοιχειώδη οικογενειακό προγραμματισμό. Ένα ταμειακό «μαξιλάρι» ασφαλείας, σε συνδυασμό με επαρκή αποθέματα νερού, τροφίμων και φαρμάκων, εξασφαλίζει τη βιώσιμη αυτονομία ενός νοικοκυριού κατά τις πρώτες 72 ώρες μιας απρόβλεπτης κατάστασης.

Διαβάστε επίσης