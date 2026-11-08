Περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Πόσα χρήματα χρειάζεται να έχουμε στο σπίτι μας για τις πρώτες 72 ώρες

Τα διδάγματα από το μεγάλο μπλακ άουτ στην Ιβηρική και οι αναλογίες ποσών από ένα έως πέντε μέλη - Ο οδηγός επιβίωσης 72 ωρών για κάθε οικογένεια

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Πόσα χρήματα χρειάζεται να έχουμε στο σπίτι μας για τις πρώτες 72 ώρες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα μετρητά παραμένουν βασικός μηχανισμός πληρωμής σε περιπτώσεις τεχνικών δυσλειτουργιών των ηλεκτρονικών συστημάτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
  • Συνιστάται η διατήρηση χρηματικού αποθέματος 70-100 ευρώ ανά άτομο για την κάλυψη βασικών αναγκών τριών ημερών, ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας.
  • Το χρονικό διάστημα των 72 ωρών αποτελεί κρίσιμο παράθυρο για την αυτονομία νοικοκυριών σε έκτακτες ανάγκες όπως μπλακ άουτ ή διακοπές τηλεπικοινωνιών.
  • Συνιστάται η φύλαξη μικρών χαρτονομισμάτων και κερμάτων σε ασφαλές και διακριτικό σημείο, ώστε να διευκολύνεται η χρήση τους σε καταστήματα κατά την κρίση.
  • Η διατήρηση μετρητών αποτελεί μέρος επίσημων συστάσεων πολιτικής προστασίας σε ευρωπαϊκές χώρες και δεν αντικαθιστά τις τραπεζικές καταθέσεις, αλλά λειτουργεί ως εφεδρικό «μαξιλάρι» ασφαλείας.
Snapshot powered by AI

Σε μια εποχή όπου η συντριπτική πλειονότητα των καθημερινών συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω τραπεζικών καρτών, έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών εφαρμογών, τα μετρητά συνεχίζουν να αποτελούν έναν θεμελιώδη πυλώνα προσωπικής και οικονομικής ασφάλειας.

Η συζήτηση γύρω από την αναγκαιότητα διατήρησης ενός μικρού χρηματικού αποθέματος στο σπίτι έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς φυσικές καταστροφές, εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, κυβερνοεπιθέσεις και γεωπολιτικές κρίσεις ανέδειξαν τα τρωτά σημεία των ψηφιακών υποδομών πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επισημάνει ότι το φυσικό χρήμα λειτουργεί ως απαραίτητος εναλλακτικός μηχανισμός πληρωμής σε περιπτώσεις τεχνικών δυσλειτουργιών των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Πόσα χρήματα αντιστοιχούν ανά οικογένεια

Σύμφωνα με τις ενδεικτικές κατευθυντήριες οδηγίες που εφαρμόζονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, ένα ποσό της τάξεως των 70 έως 100 ευρώ ανά άτομο θεωρείται επαρκές για την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης για ένα διάστημα τριών ημερών. Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, το προτεινόμενο χρηματικό απόθεμα διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού.

Ειδικότερα, για ένα μεμονωμένο άτομο το ποσό κυμαίνεται από 70 έως 100 ευρώ, για ένα ζευγάρι διαμορφώνεται από 140 έως 200 ευρώ, ενώ για μια τριμελή οικογένεια ανέρχεται σε 210 έως 300 ευρώ. Αντίστοιχα, για μια τετραμελή οικογένεια το ενδεικτικό ποσό ορίζεται από 280 έως 400 ευρώ, ενώ για ένα πενταμελές νοικοκυριό διαμορφώνεται μεταξύ 350 και 500 ευρώ.

Το κρίσιμο παράθυρο των 72 ωρών

Το χρονικό διάστημα των 72 ωρών αποτελεί τη βάση του διεθνούς σχεδιασμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Σε περιπτώσεις γενικευμένου μπλακ άουτ ή σοβαρών βλαβών στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, οι ηλεκτρονικές πληρωμές παύουν προσωρινά να λειτουργούν. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν κάρτες σε τερματικά POS, να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές μεταφορές ή ακόμη και να κάνουν αναλήψεις από ΑΤΜ. Σε τέτοιες συνθήκες, τα διαθέσιμα μετρητά παρέχουν τη δυνατότητα προμήθειας τροφίμων και βασικών αγαθών, εφόσον τα τοπικά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε στην Ισπανία και την Πορτογαλία τον Απρίλιο του 2025, προκαλώντας παράλυση στις τραπεζικές συναλλαγές. Όσοι πολίτες διέθεταν μετρητά μπόρεσαν να καλύψουν άμεσες ανάγκες, σε αντίθεση με όσους βασίζονταν αποκλειστικά σε ψηφιακά μέσα. Παρόμοια κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για μετρητά είχε καταγραφεί τόσο κατά την περίοδο της πανδημίας όσο και στην Ελλάδα το 2015 με την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls).

Η σημασία των μικρών χαρτονομισμάτων και η ασφαλής φύλαξη

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη σύνθεση του χρηματικού αποθέματος. Οι ειδικοί συνιστούν τη διατήρηση χαρτονομισμάτων μικρής αξίας, όπως των 5, 10 και 20 ευρώ, καθώς και ορισμένων κερμάτων. Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, τα εμπορικά καταστήματα ενδέχεται να αδυνατούν να δώσουν ρέστα για χαρτονομίσματα των 50 ή 100 ευρώ, δημιουργώντας πρόσθετες πρακτικές δυσκολίες στους καταναλωτές.

Όσον αφορά τη φύλαξη, τα χρήματα πρέπει να τοποθετούνται σε στεγνό, ασφαλές και διακριτικό σημείο της κατοικίας, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος απώλειας ή κλοπής. Στόχος δεν είναι η υποκατάσταση των τραπεζικών καταθέσεων, αλλά η διατήρηση ενός μικρού, εφεδρικού ποσού για τις πρώτες ημέρες μιας κρίσης, το οποίο μπορεί να αναπληρώνεται περιοδικά εφόσον χρησιμοποιηθεί.

Οι επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπογραμμίζει ότι το φυσικό χρήμα διασφαλίζει τη συνολική σταθερότητα του συστήματος πληρωμών. Χώρες όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και η Φινλανδία έχουν ήδη εντάξει τη διατήρηση μετρητών στις επίσημες συστάσεις πολιτικής προστασίας.

Το κεντρικό μήνυμα των αρχών είναι ότι η προετοιμασία δεν απαιτεί μεγάλες κεφαλαιακές δαπάνες, αλλά έναν στοιχειώδη οικογενειακό προγραμματισμό. Ένα ταμειακό «μαξιλάρι» ασφαλείας, σε συνδυασμό με επαρκή αποθέματα νερού, τροφίμων και φαρμάκων, εξασφαλίζει τη βιώσιμη αυτονομία ενός νοικοκυριού κατά τις πρώτες 72 ώρες μιας απρόβλεπτης κατάστασης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας πάει για... τσίπ'ρα στην Ήπειρο

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Υποθαλάσσιο «αυτί» στο Αιγαίο: Οπτικές ίνες αποκωδικοποιούν τα μυστικά σε Κολούμπο και Μήλο

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Συνελήφθη ιδιοκτήτης μπαρ για σερβίρισμα αλκοόλ σε ανήλικες - Πρόστιμο 2.000 ευρώ

21:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Πόσα χρήματα χρειάζεται να έχουμε στο σπίτι μας για τις πρώτες 72 ώρες

20:56LIFESTYLE

Harper's Bazaar: Οι celebrities που ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί του LACMA

20:50LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Οικογενειακές στιγμές στο Πάπιγκο για τα 40ά της γενέθλια - «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»

20:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ - Ατρόμητος 0-0: «Κόλλησε» στο μηδέν χάνοντας τα... άχαστα και «πέταξε» δύο βαθμούς

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα που αφέθηκε σε πεζοδρόμιο

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η ακτινογραφία της απάτης «μαμούθ» των €203 εκατ. με τα 1.300 «πρόσωπα-βιτρίνες» - Καυτοί διάλογοι - «Στο τσακ με πρόλαβες»

20:16ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Περισσότερα από 60 περιστατικά χρειάστηκαν παρέμβαση από το ΕΚΑΒ - 20 δρομείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα πίσω του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: «Απίθανες» οι νέες επιθέσεις αν υπάρξει συμφωνία

19:59ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Τερμάτισε ξυπόλητος με αρχαιοελληνική ενδυμασία ο τελευταίος δρομέας

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί έχει τόσο κρύο τον χειμώνα ενώ το κλίμα θερμαίνεται; Η εξήγηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου

19:51LIFESTYLE

Αλέκος Αλεξανδράκης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Finos Film για τα 21 χρόνια από τον θάνατό του

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2: «Απέδρασε» από το Καυτανζόγλειο με λυτρωτή Καλάμπρια στις καθυστερήσεις

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τις εκρήξεις στο Ιράν - Τι αναφέρουν οι Αρχές, «δεν ήταν Αμερικάνοι»

19:39ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Δρομέας δέχτηκε πρόταση γάμου μόλις έφτασε στον τερματισμό

19:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ρέθυμνο: Με μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε η 160η επέτειος του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Ένα γιγαντιαίο βήμα πίσω στην Ιστορία» των ΗΠΑ η νίκη των Δημοκρατικών

19:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Βάργκα και Γιόβιτς «υπέγραψαν» την αγχωτική ανατροπή!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα: Εντοπίστηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα που αφέθηκε σε πεζοδρόμιο

21:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Πόσα χρήματα χρειάζεται να έχουμε στο σπίτι μας για τις πρώτες 72 ώρες

09:00ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Αλλάζει το σκηνικό - Επιδείνωση από σήμερα - Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

20:50LIFESTYLE

Δούκισσα Νομικού: Οικογενειακές στιγμές στο Πάπιγκο για τα 40ά της γενέθλια - «Τα καλύτερα τώρα ξεκινούν»

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η ακτινογραφία της απάτης «μαμούθ» των €203 εκατ. με τα 1.300 «πρόσωπα-βιτρίνες» - Καυτοί διάλογοι - «Στο τσακ με πρόλαβες»

19:39ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Δρομέας δέχτηκε πρόταση γάμου μόλις έφτασε στον τερματισμό

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο 24χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία - Ξεκλήρισε τους γονείς και την αδερφή του ενώ κοιμόντουσαν

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Καλό ταξίδι καπετάνιε» - Θλίψη για τον 21χρονο Άγγελο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο - Ήταν στη Σχολή Πλοιάρχων

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 5ου ορόφου

17:09ΕΛΛΑΔΑ

43oς Αυθεντικός Μαραθώνιος: Σούπερμαν, μηνύματα αλληλεγγύης και το πανό του Λαμπράκη - Οι δρομείς που ξεχώρισαν

19:59ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Τερμάτισε ξυπόλητος με αρχαιοελληνική ενδυμασία ο τελευταίος δρομέας

15:56ΕΘΝΙΚΑ

Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

13:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα τραύματα των προγόνων μας αφήνουν «ίχνη» μέσα μας! Η επαναστατική έρευνα του Νίκου Δασκαλάκη, τι λέει ο ίδιος στο Newsbomb

20:56LIFESTYLE

Harper's Bazaar: Οι celebrities που ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί του LACMA

18:59ΕΘΝΙΚΑ

Σαν σήμερα, η απελευθέρωση της Μυτιλήνης το 1912

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σέρρες: Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά ο Μητσοτάκης - «Όραμά μας ο τουρισμός 12 μήνες τον χρόνο»

18:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινά το νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων άνω των 30 ετών με τη δημιουργία 27.494 θέσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ