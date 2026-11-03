Ακρίβεια: Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές και πότε αναμένεται αποκλιμάκωση

Snapshot Συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερις υπάλληλοι Υπηρεσίας Δόμησης και επτά ιδιώτες μηχανικοί, για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομης διεκπεραίωσης οικοδομικών υποθέσεων με αντάλλαγμα χρήματα και υλικά αγαθά.

Το κύκλωμα λειτουργούσε από τον Δεκέμβριο του 2025 και περιλάμβανε παράνομη έκδοση διοικητικών πράξεων και επιτάχυνση διαδικασιών, με χρήση κωδικοποιημένων συνεννοήσεων και μέσων απόκρυψης των χρημάτων.

Καταγράφηκαν 151 περιπτώσεις παράνομων ενεργειών με συνολικά ανταλλάγματα αξίας 137.932 ευρώ, εκ των οποίων 4.760 ευρώ σε υλικά αγαθά όπως ηλεκτρονικές συσκευές και έπιπλα.

Κατασχέθηκαν μεγάλα ποσά μετρητών, αξιόγραφα, χρυσά νομίσματα, κοσμήματα, επαγγελματικές σφραγίδες, ηλεκτρονικές συσκευές και έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, συμμορία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Τις βασικές οικονομικές προκλήσεις που εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά στην Ελλάδα και την Ευρώπη ανέλυσε σε συνέντευξή του στο MEGA ο Γιάννης Τσακίρης, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Mεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ακρίβεια, στις υψηλές τιμές στα τρόφιμα, η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης, αλλά και η στεγαστική κρίση, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι δεν διαφαίνεται άμεση υποχώρηση των τιμών.

Αναφερόμενος στις ανατιμήσεις, ο κ. Τσακίρης συνέδεσε τη διατήρηση του υψηλού κόστους, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, με την ενεργειακή κρίση που εκδηλώθηκε μετά την πανδημία και επιδεινώθηκε εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως ξεκαθάρισε, δεν υπάρχουν προς το παρόν προβλέψεις για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών. Αντίθετα, η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος, σύμφωνα με τον ίδιο, περνά μέσα από την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απαραίτητες επενδύσεις, ώστε να εξισορροπηθεί η προσφορά με τη ζήτηση.

«Δεν προβλέπουμε άμεση αποκλιμάκωση των τιμών. Βασιζόμαστε μακροπρόθεσμα στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μέρος της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς είναι και η Ελλάδα, η οποία μέσα από επενδύσεις κάποια στιγμή θα ισορροπήσει τη προσφορά με τη ζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς φτάνουν οι επενδύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εξήγησε ότι ο ρόλος του οργανισμού δεν είναι η απευθείας χρηματοδότηση των πολιτών, αλλά η στήριξη έργων υποδομής και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μέσα από αυτές τις επενδύσεις, όπως σημείωσε, ενισχύονται οι υποδομές και η ανταγωνιστικότητα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας δεν αποτυπώνονται αμέσως στο εισόδημα ή στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν χρηματοδοτεί τον πολίτη. Χρηματοδοτεί την υποδομή, χρηματοδοτεί την οικονομία της χώρας. Και φτάνουμε μέχρι και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλο αυτό δημιουργεί υποδομή, δημιουργεί ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μιας χώρας δεν φαίνεται άμεσα στο πορτοφόλι ή στη ζωή, θα έλεγα καλύτερα, του πολίτη», υπογράμμισε.

Στεγαστική κρίση: Η λύση περνά από την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο στεγαστικό ζήτημα, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι το 2023 χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία 55.000 νέων κατοικιών στην Ευρώπη. Ωστόσο, όπως παρατήρησε, οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς η ζήτηση ξεπερνά το ένα εκατομμύριο κατοικίες ετησίως.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη μία ημέρα στην άλλη. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη στα κράτη, προκειμένου να προχωρήσουν έργα προσιτής στέγασης.

«Είναι μία από τις προτεραιότητες που έχουμε. Το 2023 χρηματοδοτήσαμε 55.000 καινούργια σπίτια στην Ευρώπη. Όταν όμως η ζήτηση είναι πάνω από εκατομμύριο το χρόνο. Άρα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε. Είναι ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί αύριο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να μην το πολιτικοποιούμε. Εμείς χρηματοδοτούμε και δίνουμε τεχνική βοήθεια στις χώρες να προχωρήσουν έργα προσιτής στέγασης», δήλωσε.

Εξηγώντας τη στρατηγική για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ο κ. Τσακίρης στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της προσφοράς κατοικιών, καθώς εκεί εντοπίζει ένα από τα βασικά αίτια της ανόδου των ενοικίων και των τιμών αγοράς.

Όπως διευκρίνισε, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας δεν αφορά την επιδότηση της ζήτησης, μέσω για παράδειγμα επιδομάτων ενοικίου, αλλά τη χρηματοδότηση νέων κατοικιών και την ανακαίνιση παλαιότερων ακινήτων, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν ξανά ως κατοικίες.

«Στην οικονομία υπάρχει η προσφορά και η ζήτηση. Το πρόβλημα για την αυξημένη, για το αυξημένο κόστος ενοικίου και της κατοικίας γενικότερα είναι η μειωμένη προσφορά. Και εκεί εμείς πάμε και επεμβαίνουμε. Δεν επεμβαίνουμε στη ζήτηση, δεν δίνουμε επιδόματα κάποιος να πληρώσει το ενοίκιο του. Χρηματοδοτούμε την προσφορά. Να δημιουργηθούν νέες κατοικίες, να αναπαλαιωθούν και να είναι κατοικήσιμες παλιές», κατέληξε.