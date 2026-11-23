Snapshot Ένας πατέρας και η κόρη του συνελήφθησαν από την υπηρεσία ICE σε φυσούνα αεροπλάνου στο αεροδρόμιο του Σιάτλ ενώ ετοιμάζονταν να επιββαστούν σε πτήση.

Η οικογένεια είχε αιτηθεί άσυλο και ζούσε στις ΗΠΑ από το 2015, ενώ δεν είχαν ποινικό μητρώο σύμφωνα με τη δικηγόρο τους.

Η ICE δήλωσε ότι ο πατέρας είχε υπερβεί την ημερομηνία παραμονής στην Αυστραλία και η κόρη βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ με ληγμένη βίζα.

Ο κυβερνήτης της Ουάσινγκτον καταδίκασε τις τακτικές της ICE και ζήτησε την κατάργηση της υπηρεσίας. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η σύλληψη ενός πατέρα και της κόρης του σε φυσούνα αεροπλάνου στο αεροδρόμιο του Σιάτλ, ενώ ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε πτήση.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το οποίο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αστυνομικοί της υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), μπήκαν με πολιτικά ρούχα στη φυσούνα του αεροπλάνου και έσυραν κυριολεκτικά τον άνδρα, τον οποίον οι Αρχές αργότερα ταυτοποίησαν ως Ρικάρντο Λαρόντο Μεντόζα.

«Παίρνουν τον πατέρα μου… έχουμε άδεια εργασίας», φωνάζει η κόρη του, η 25χρονη Σοφία Ερνάντεζ Μεχία, η οποία κρατιόταν από το πόδι ενός πράκτορα καθώς τον παρακαλούσε να αφήσει τον άνδρα.

«Παρακαλώ, σας ικετεύω, σας ικετεύω, σας ικετεύω, όχι», φωνάζει η κοπέλα, η οποία στη συνέχεια συνελήφθη.

Αργότερα η δικηγόρος τους, δήλωσε ότι η οικογένεια πήγαινε σε μία βάφτιση στην Καλιφόρνια.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι αξιωματικοί της συνέλαβαν τον Ρικάρντο Λαρόντο Μεντόζα, από το Μεξικό, καθώς «υπερέβη την ημερομηνία παραμονής του στην Αυστραλία, παραβιάζοντας τους νόμους».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως η Σοφία Χερνάντεζ Μεχία βρισκόταν στις ΗΠΑ παράνομα από το Μεξικό και πως η βίζα της είχε λήξει.

Μιλώντας στο Associated Press, η δικηγόρος τους, Όλια Κατάλα, ανέφερε πως πατέρας και κόρη έχουν αιτηθεί άσυλο στις ΗΠΑ, όπου ζουν από το 2015, ενώ κανένας τους δεν έχει ποινικό μητρώο.

«Έχουν κάνει τα πάντα σωστά και πρόκειται για μορφωμένους ανθρώπους… Εκείνη πήγε στο κολέγιο, στο πανεπιστήμιο, εργάστηκε σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Δεν έχουν ποινικό μητρώο. Οπότε είναι απλώς σπαρακτικό», είπε.

«Το βίντεο είναι φρικτό και ανατριχιαστικό»

Η Μεχία είχε παντρευτεί Αμερικανό πολίτη και είχε καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα για τη ρύθμιση του νομικού της καθεστώτος, ανέφερε η δικηγόρος της, συμπληρώνοντας ότι πατέρας και κόρη κρατήθηκαν στο Βορειοδυτικό Κέντρο Επεξεργασίας της ICE στην Τακόμα.

Σε ανακοίνωσή της, η Alaska Airlines δήλωσε ότι οι αξιωματικοί της ICE δεν έδωσαν καμία προηγούμενη ειδοποίηση για την επιχείρηση επιβολής του νόμου, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου με αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Εν τω μεταξύ, η ICE έχει εντείνει τις συλλήψεις στα αεροδρόμια από το καλοκαίρι, εφαρμόζοντας την πολιτική μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσινγκτον, Μπομπ Φέργκιουσον, χαρακτήρισε τις τακτικές της ICE ήταν «βαθιά αντιαμερικανικές» και ζήτησε την κατάργηση της υπηρεσίας.

«Το βίντεο είναι φρικτό και ανατριχιαστικό», δήλωσε ο Φέργκιουσον σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.

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