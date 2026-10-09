Πράκτορας της ICE πυροβόλησε άνδρα μπροστά σε 5χρονο παιδί στην Νέα Υόρκη

Ο άνδρας είναι ζωντανός και νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Πράκτορας της ICE πυροβόλησε άνδρα μπροστά σε 5χρονο παιδί στην Νέα Υόρκη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πράκτορας της ICE πυροβόλησε έναν άνδρα μπροστά σε 5χρονο παιδί στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.
  • Ο τραυματισμένος άνδρας είναι ζωντανός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.
  • Ο δήμαρχος και η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης ζήτησαν από τον πρόεδρο Τραμπ τον τερματισμό των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη και την δημοσιοποίηση βίντεο από κάμερες σώματος των πρακτόρων.
  • Περίπου 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο διαμαρτυρόμενοι για τη χρήση όπλου από τον πράκτορα της ICE, με την κινητοποίηση να εξελίσσεται σε αντιπαράθεση με την αστυνομία.
  • Η Νέα Υόρκη απαγορεύει στους τοπικούς αστυνομικούς να συνεργάζονται με ομοσπονδιακές αρχές για την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας της κυβέρνησης Τραμπ.
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Ένας πράκτορας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε έναν άνδρα μπροστά σε ένα 5χρονο παιδί στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την υπηρεσία, επιβεβαίωσε ότι ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε έναν άνδρα κατά τη διάρκεια «μιας στοχευμένης επιχείρησης… με σκοπό τη σύλληψη ενός παράνομου αλλοδαπού εγκληματία».

Ο άνδρας είναι ζωντανός και νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την κατάσταση «απαράδεκτη και εξαιρετικά σοβαρή» και ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο, προκειμένου να ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον τερματισμό των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη.

«Οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άνδρα και ένα πεντάχρονο παιδί, που βρίσκονταν στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου, πριν πυροβολήσουν πολλαπλές φορές. Το παιδί δεν τραυματίστηκε», είπε. «Δεν θα παραμείνω αδρανής ενώ οι πράκτορες της ICE τρομοκρατούν τις κοινότητές μας», έγραψε στο «X» το βράδυ της Πέμπτης.

Από την πλευρά της, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, δήλωσε ότι μίλησε και η ίδια με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον περιστατικό και εξέφρασε την «οργή που νιώθουν οι Νεοϋορκέζοι».

«Ζήτησα επίσης να δημοσιοποιηθούν τυχόν βίντεο από κάμερες σώματος αστυνομικών που κατέγραψαν τον πυροβολισμό, ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τα γεγονότα και να ανακαλύψουμε την αλήθεια».

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημοσίως τον πυροβολισμό.

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει γνωστοποιηθεί από τις αρχές, καταγόταν από τη Δομινικανή Δημοκρατία και είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για διακεκριμένη κλοπή, καθώς είχε συλληφθεί και για ληστεία, κατοχή ναρκωτικών και κατοχή όπλων.

«Συνελήφθη από αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2023 και αφέθηκε ελεύθερος λίγες ημέρες αργότερα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο άνδρας φέρεται να σχετιζόταν με τη συμμορία Trinitarios, μέλη της οποίας είχαν πυροβολήσει και τραυματίσει πράκτορα της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων το προηγούμενο έτος.

Η Νέα Υόρκη, η οποία αποτελεί προπύργιο των Δημοκρατικών, είναι μία από τις πολλές αμερικανικές πόλεις που απαγορεύουν στους αστυνομικούς τους να συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές αρχές για την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας της κυβέρνησης Τραμπ.

Παράλληλα, περίπου 300 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης έξω από το νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί ο τραυματίας, για να διαμαρτυρηθούν για τη χρήση πυροβόλου όπλου από πράκτορα της ICE.

Η διαδήλωσε εξελίχθηκε γρήγορα σε αντιπαράθεση με αστυνομικούς της Νέας Υόρκης, καθώς οι πολίτες ζητούσαν να σταματήσουν οι επιχειρήσεις της ICE στη Νέα Υόρκη. «Θέλουμε την ICE έξω από τους δρόμους μας. Χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη», φώναζαν.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της αντιπαράθεσης ή για ενδεχόμενες συλλήψεις διαδηλωτών.

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