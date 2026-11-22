Snapshot Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την τραγική απώλεια της Έμμας στις 22 Νοεμβρίου 2018.

Η μητέρα της συνεχίζει να βιώνει έντονο πόνο και θλίψη για την απουσία της κόρης της.

Στην ανάρτησή της, η μητέρα εκφράζει την έντονη νοσταλγία για το πρόσωπο, το χαμόγελο, τη φωνή και το γέλιο της Έμμας.

Η μητέρα αναρωτιέται γιατί εκείνη ζει και όχι η κόρη της, εκφράζοντας βαθύ αίσθημα απώλειας και δυσκολία στην αποδοχή.

Τέσσερα χρόνια μετά, ο πόνος της μητέρας παραμένει αβάσταχτος και η ζωή της έχει αλλάξει ριζικά. Snapshot powered by AI

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τις 22 Νοεμβρίου 2022, την ημέρα που η Έμμα χάθηκε τόσο άδικα στην άσφαλο της Θεσσαλονίκης, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένειά της.

Τέσσερα χρόνια μετά, η μητέρα της εξακολουθεί να βιώνει καθημερινά την απουσία της, με τον χρόνο να μην μπορεί να απαλύνει τον πόνο της απώλειας.

Με μια συγκλονιστική ανάρτηση, γεμάτη αναμνήσεις, αγάπη και αβάσταχτη θλίψη, απευθύνεται στην κόρη της, περιγράφοντας πόσο της λείπει το πρόσωπο, το χαμόγελο, η φωνή και το γέλιο της.

«Πανέμορφή μου...

4 χρόνια που έχω να δω το όμορφο πρόσωπό σου, το όμορφο χαμόγελό σου.

4 χρόνια που έχω να ακούσω τη φωνή σου, το γέλιο σου.

Τι κάνω εγώ εδώ;

4 χρόνια αναρωτιέμαι γιατί να ζω εγώ και όχι εσύ...

4 χρόνια προσπαθώ να βρω νόημα στο παράλογο.

4 χρόνια ζω μια ζωή που ΔΕΝ ΘΕΛΩ.

4 χρόνια πόνος ατελείωτος.

Μου λείπεις».