Η αφοσίωση θεωρείται συχνά ένα καθοριστικό ανθρώπινο συναίσθημα, όμως το ζωικό βασίλειο διαθέτει τα δικά του αξιοσημείωτα παραδείγματα αγάπης, εμπιστοσύνης και προσήλωσης.

Από τους σκύλους που στέκονται δίπλα στους ιδιοκτήτες τους στα εύκολα και στα δύσκολα μέχρι τους ελέφαντες που μοιράζονται βαθιούς οικογενειακούς δεσμούς, αρκετά ζώα επιδεικνύουν συμπεριφορές που αντανακλούν ισχυρές συναισθηματικές συνδέσεις.

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