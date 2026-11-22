Snapshot Αναμένονται δύο διαδοχικές πτώσεις της θερμοκρασίας, με την πρώτη στα μέσα της εβδομάδας και τη δεύτερη στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ ενδιάμεσα θα υπάρξει πρόσκαιρη ανάκαμψη.

Οι βροχές θα είναι πιο έντονες στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με μεγαλύτερη δραστηριότητα μεταξύ 23 και 29 Νοεμβρίου.

Στην Αθήνα προβλέπεται αισθητή πτώση θερμοκρασίας γύρω στους 14-15°C στις 25 Νοεμβρίου, χωρίς σημαντικές βροχές.

Βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν αισθητή ψύχρανση και αυξημένες πιθανότητες βροχής, κυρίως από 27 έως 29 Νοεμβρίου.

Η γενική τάση δείχνει σταδιακή μετάβαση σε πιο χειμωνιάτικες συνθήκες με διακυμάνσεις στη θερμοκρασία και διαφοροποιημένη κατανομή βροχοπτώσεων. Snapshot powered by AI

Η σταδιακή αλλαγή του καιρού φαίνεται πλέον πιο καθαρά στα νεότερα προγνωστικά στοιχεία των δύο μεγάλων συστημάτων ensemble, του ευρωπαϊκού ECMWF και του αμερικανικού GEFS. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι η πτώση της θερμοκρασίας προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, η πρόσκαιρη ανάκαμψή της στη συνέχεια και η εκ νέου τάση υποχώρησης καθώς πλησιάζουμε στις αρχές Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, οι βροχές παρουσιάζουν σημαντικές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, με τη δυτική Ελλάδα να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Πού θα σημειωθούν οι περισσότερες βροχές

Η εικόνα του υετού παρουσιάζει αρκετά σαφή γεωγραφική κατανομή. Τα περισσότερα φαινόμενα εντοπίζονται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με δύο περιόδους αυξημένου ενδιαφέροντος, γύρω στις 23 Νοεμβρίου και κυρίως από τις 26 έως τις 29 Νοεμβρίου.

Στα Ιωάννινα, το συνολικό διάμεσο ύψος υετού του δεκαπενθημέρου φτάνει τα 83,6 mm σύμφωνα με το ECMWF και τα 77 mm σύμφωνα με το GEFS. Στο Αγρίνιο οι αντίστοιχες τιμές είναι 59,4 και 49,3 mm, ενώ στην Πάτρα 44,1 και 39,1 mm.

Στις υπόλοιπες περιοχές τα συνολικά ύψη είναι γενικά μικρότερα, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται κατά τόπους αξιόλογες βροχές. Οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο μοντέλων, ιδιαίτερα σε βόρεια και κεντρικά τμήματα, δείχνουν ότι η ένταση και η ακριβής κατανομή των φαινομένων χρειάζονται περαιτέρω παρακολούθηση.

Αθήνα: Επιβεβαιώνεται η τάση της πτώσης της θερμοκρασίας

Για την Αθήνα, τα νεότερα στοιχεία φαίνεται να επιβεβαιώνουν την τάση για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, στην οποία είχαμε αναφερθεί και σε προηγούμενο δημοσίευμά μας.

Από τους 20 με 22 βαθμούς των πρώτων ημερών, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά και την ερχόμενη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ενδέχεται να φτάσει κοντά στους 14 με 15°C.

Η πτώση αυτή, πάντως, δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια. Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή η θερμοκρασία παρουσιάζει τάση ανάκαμψης, με τις μέγιστες τιμές να επανέρχονται περίπου στους 17 με 18 βαθμούς.

Και πάλι, όμως, πρόσκαιρα! Γιατί η γενικότερη τάση που διαμορφώνεται στη συνέχεια —χειμώνας γαρ— είναι να οδηγηθούμε εκ νέου σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ensemble, στις αρχές Δεκεμβρίου οι μέγιστες τιμές στην Αθήνα ενδέχεται να βρεθούν και πάλι κοντά στους 14 με 15 βαθμούς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο προγνωστικά συστήματα συμφωνούν αρκετά καλά ως προς την πρώτη πτώση, ενώ η αβεβαιότητα αυξάνεται μετά το τέλος Νοεμβρίου, όπως φαίνεται και από το άνοιγμα των θερμοκρασιακών διαστημάτων.

Στον υετό, αντίθετα, δεν διαφαίνεται κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο για την πρωτεύουσα. Το συνολικό διάμεσο ύψος του δεκαπενθημέρου διαμορφώνεται σε περίπου 4,1 mm κατά το ECMWF και 6 mm κατά το GEFS. Οι πιθανότητες βροχής αυξάνονται κυρίως γύρω στις 27–29 Νοεμβρίου, χωρίς προς το παρόν να προκύπτει σαφής ένδειξη γενικευμένων ισχυρών φαινομένων.

1. Βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα: Αισθητή ψύχρανση και αυξημένες πιθανότητες βροχής

Στη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, την Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, η θερμοκρασία ακολουθεί παρόμοια πορεία, με αισθητή πτώση στις 24 και 25 Νοεμβρίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι μέγιστες θερμοκρασίες από επίπεδα κοντά στους 19 με 20 βαθμούς υποχωρούν προς τους 10 βαθμούς, ενώ στις Σέρρες μπορούν να φτάσουν ακόμη και κοντά στους 11°C. Στη Λάρισα η αντίστοιχη υποχώρηση οδηγεί τις μέγιστες περίπου στους 12 με 13 βαθμούς.

Από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου προβλέπεται πρόσκαιρη ανάκαμψη, η οποία όμως δεν φαίνεται να διατηρείται στο ξεκίνημα του Δεκεμβρίου.

Οι βροχές ενισχύονται κυρίως στο δεύτερο μισό της ερχόμενης εβδομάδας, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω στις 27–29 Νοεμβρίου. Υπάρχουν πάντως σημαντικές διαφορές στην εκτίμηση του συνολικού υετού ανάμεσα στο ECMWF και στο GEFS, ιδιαίτερα στην Καβάλα, στις Σέρρες και στη Λαμία, γεγονός που απαιτεί προσοχή ως προς τα ακριβή ποσά.

2. Δυτική Ελλάδα: Περισσότερες βροχές και ηπιότερες θερμοκρασιακές μεταβολές

Στη δυτική χώρα, και ειδικότερα στα Ιωάννινα, στο Αγρίνιο και στην Πάτρα, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού δεν είναι τόσο η ένταση της ψύχρανσης όσο η αυξημένη πιθανότητα σημαντικών βροχοπτώσεων.

Στα Ιωάννινα οι μέγιστες θερμοκρασίες διατηρούνται γενικά μεταξύ 12 και 15 βαθμών, με μικρότερες ημερήσιες διακυμάνσεις. Στο Αγρίνιο αναμένονται τιμές γύρω στους 15 με 19 βαθμούς, ενώ στην Πάτρα η θερμοκρασία διατηρείται σε σχετικά ηπιότερα επίπεδα, περίπου 16 με 19 βαθμούς.

Στο διάστημα 26–29 Νοεμβρίου παρουσιάζεται η σημαντικότερη συγκέντρωση πιθανοτήτων βροχής. Ιδιαίτερα για τα Ιωάννινα, τα ensembles εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες υπέρβασης ακόμη και των 10 mm ημερησίως σε επιμέρους ημέρες.

Η δυτική Ελλάδα, συνεπώς, φαίνεται να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο υετικό ενδιαφέρον της περιόδου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα αθροιστικά ποσά του δεκαπενθημέρου θα εκδηλωθούν σε ένα μόνο επεισόδιο.

3. Κεντρική και νότια χώρα – Κρήτη: Πρόσκαιρη πτώση και στη συνέχεια διακυμάνσεις

Στη Λαμία και στην Τρίπολη προβλέπεται επίσης αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προς τις 24–25 Νοεμβρίου. Στη Λαμία οι μέγιστες μπορούν να υποχωρήσουν κοντά στους 13 με 14 βαθμούς, ενώ στην Τρίπολη γύρω στους 12 βαθμούς.

Ακολουθεί πρόσκαιρη άνοδος, με νέα τάση υποχώρησης στις αρχές Δεκεμβρίου.

Στην Κρήτη, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του Ηρακλείου, οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα. Από τους 22–24 βαθμούς των πρώτων ημερών, η μέγιστη θερμοκρασία υποχωρεί κοντά στους 18 βαθμούς στις 25 Νοεμβρίου, προτού ανακάμψει πρόσκαιρα.

Όσον αφορά τις βροχές, στη Λαμία και στην Τρίπολη το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στο διάστημα 27–29 Νοεμβρίου, ενώ στο Ηράκλειο τα προβλεπόμενα συνολικά ύψη είναι αισθητά μικρότερα, κοντά στα 5–6 mm για ολόκληρο το δεκαπενθήμερο.

Η γενικότερη τάση: Μπαίνουμε σταδιακά σε πιο χειμωνιάτικο μοτίβο

Το ουσιαστικό συμπέρασμα των νεότερων προγνωστικών στοιχείων δεν είναι μόνο η πρώτη πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα της εβδομάδας, αλλά κυρίως ότι η άνοδος που θα ακολουθήσει πιθανότατα θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η τάση για νέα υποχώρηση στις αρχές Δεκεμβρίου είναι ορατή σε αρκετές περιοχές της χώρας, αν και η ένταση και η χρονική διάρκειά της δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Στον υετό, η δυτική Ελλάδα διατηρεί σαφές προβάδισμα, με τα ensembles να υποδεικνύουν αυξημένη δραστηριότητα στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Η ατμόσφαιρα φαίνεται λοιπόν να προσανατολίζεται σταδιακά προς πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, χωρίς όμως να λείπουν οι ενδιάμεσες, πρόσκαιρες θερμοκρασιακές ανακάμψεις.

Η ανάλυση βασίζεται στα διαγράμματα 15ήμερης τάσης ECMWF ENS 0,25° και GEFS της 21ης Νοεμβρίου 2026 επεξεργασμένα απο το kolydas.eu. Τα διαγράμματα εκφράζουν προγνωστική τάση και όχι βεβαιότητα. Η αβεβαιότητα αυξάνεται σημαντικά μετά την πρώτη εβδομάδα.

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