Έλεγχος, από αστυνομικούς της Τροχαίας, για την χρήση κράνους σε οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων σε δρόμο της Αθήνας

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Περιφερειακή Υμηττού όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε στα διόδια της Αττικής Οδού.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο για άγνωστη αιτία.

Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την Πυροσβεστική.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Περιφερειακή Υμηττού όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» πάνω στα διόδια.

Το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο όταν στο ύψος των διοδίων της Αττικής Οδού, για άγνωστη αιτία, βγήκε από την πορεία του και έπεσε πάνω στα διόδια. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας οδηγός ήταν ηλικιωμένος περίπου 70 ετών.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα που απεγκλώβισαν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

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