Snapshot Ο 48χρονος Ντάιθι Ο'Κόραϊν εισέβαλε στις 11 Απριλίου στο αεροδρόμιο Σάνον της Ιρλανδίας και κατέστρεψε στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 των ΗΠΑ αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ο'Κόραϊν προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σωλήνες υδραυλικών, στα όργανα του πιλοτηρίου και στους αεραγωγούς, καθιστώντας το αεροσκάφος μη λειτουργικό.

Η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για την εμπλοκή των ΗΠΑ σε συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ειδικά στον πόλεμο στο Ιράν και την υποστήριξη του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο δράστης συνελήφθη και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 10 έτη για καταπάτηση και καταστροφή περιουσίας της αμερικανικής κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας με τσεκούρι εισέβαλε σε αεροδρόμιο της Ιρλανδίας και κατέστρεψε ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελία των ΗΠΑ σήμερα, Τετάρτη.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο άνδρας ήταν ακτιβιστής που ήταν «οργισμένος για την εμπλοκή των ΗΠΑ σε συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή».

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που παρουσίασε λεπτομέρειες της επίθεσης που σημειώθηκε νωρίτερα φέτος, ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 48χρονος Ντάιθι Ο'Κόραϊν, φέρεται να παραβίασε τα μέτρα ασφαλείας και να εισέβαλε στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών του αεροδρομίου Σάνον της Ιρλανδίας στις 11 Απριλίου.

Στη συνέχεια ο 48χρονος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ένα αεροσκάφος C-130 Hercules της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ, κόβοντας δέσμες καλωδίων και σωλήνες υδραυλικών, προκαλώντας φθορές σε σωλήνα υγρού οξυγόνου, καταστρέφοντας όλα τα όργανα του πιλοτηρίου και τρυπώντας τους αεραγωγούς.

Όταν το πλήρωμα επέστρεψε στο αεροσκάφος λίγες ώρες αργότερα, εντόπισε τον Ο'Κόραϊν μέσα από ένα παράθυρο του πιλοτηρίου και ειδοποίησε αμέσως την ασφάλεια. Ο 48χρονος επιχείρησε να διαφύγει από μια καταπακτή στην οροφή του αεροσκάφους, ενώ προκάλεσε επιπλέον ζημιές χτυπώντας την εξωτερική επιφάνεια του C-130 με τσεκούρι.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία των ΗΠΑ, το αεροσκάφος, το οποίο βρισκόταν καθ’ οδόν για στρατιωτική αποστολή σε άλλη χώρα, κατέστη μη λειτουργικό και δεν θα ξαναπετάξει.

«Η επίθεση έθεσε σε κίνδυνο κρίσιμες στρατιωτικές επιχειρήσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το FBI.

Ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν

Ο Ο'Κόραϊν, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τους υποστηρικτές του ως ανεξάρτητος ακτιβιστής για την ειρήνη, συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση από την ιρλανδική αστυνομία και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για καταπάτηση ιδιοκτησίας και καταστροφή περιουσίας της αμερικανικής κυβέρνησης. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο 48χρονος κατάγεται από το Κορκ, μια πόλη 97 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σάννον.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Τζέιμι ΜακΝτόναλντ, δήλωσε ότι η απαγγελία κατηγοριών στέλνει «ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα ότι οι επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ — και, κατά συνέπεια, εναντίον της εθνικής μας ασφάλειας — δεν θα γίνονται ανεκτές».

Σε μια διαδικτυακή καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων που οργανώθηκε από «φίλους και συντρόφους», όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, του Ο'Κόραϊν αναφέρεται ότι ο 48χρονος κατέστρεψε το C-130 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν και την υποστήριξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα — ένα περίπλοκο και πολιτικά φορτισμένο θέμα για την Ιρλανδία, όπου πολλοί έχουν εκφράσει την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστινίους.

«Μια πράξη που εμπνέει σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Σάννον που μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να αντισταθούμε στην ανεπιθύμητη παρουσία του αμερικανικού στρατού στην Ιρλανδία, ενόψει του παράνομου πολέμου τους και της υποστήριξής τους στη γενοκτονία του Ισραήλ», έγραψε στην ιστοσελίδα, η διοργανώτρια της καμπάνιας, Τρέισι Ράιαν.

Μέχρι στιγμής, η καμπάνια έχει 191 υποστηρικτές και έχει συγκεντρώσει 7.412 ευρώ για τον Ο'Κόραϊν.

Σχεδίαζε την επίθεση εδώ και μήνες

Σύμφωνα με την Εισαγγελία των ΗΠΑ, ο Ο’Κόρεϊν σχεδίαζε την επίθεση εδώ και μήνες.

«Έψαξε στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή του C-130 -ενός τετρακινητήριου αεροσκάφους που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά εξοπλισμού και προσωπικού- και αναζήτησε συντεταγμένες για να εισβάλλει κρυφά στον χώρο του αεροδρομίου», αναφέρει η Εισαγγελία.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο 48χρονος είχε εγγραφεί σε μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που παρακολουθεί τις κινήσεις αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών, ενώ είχε αναζητήσει πληροφορίες για προηγούμενες επιθέσεις σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, είχε προμηθευτεί κάψουλες γαλλίου, ενός ιδιαίτερα διαβρωτικού μεταλλικού χημικού στοιχείου, το οποίο μπορεί να διαβρώσει το αλουμίνιο μέσα σε λίγα λεπτά, το κύριο υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του C-130.

«Δεν επρόκειτο για πράξη αυθόρμητου βανδαλισμού», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Τζέιμς Μπάρνακλ, επικεφαλής του γραφείου του FBI στη Νέα Υόρκη.