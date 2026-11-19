Snapshot Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο ρεύμα προς Σούνιο, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.

Μοτοσικλέτα με οδηγό έναν 20χρονο εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό, σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στη Λεωφόρο Αθηνών- Σουνίου, στο ρεύμα προς Σούνιο, λίγο μετά τη λίμνη Βουλιαγμένης.

Μοτοσικλέτα που οδηγούσε νεαρός, περίπου 20 ετών, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός, ο οποίος διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου υπέκυψε στα τραύματα του λίγη ώρα αργότερα.

Για το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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