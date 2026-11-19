Τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών–Σουνίου – Νεκρός 20χρονος μοτοσικλετιστής
Ο 20χρονος διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας όπου υπέκυψε στα τραύματα του παρά τις προσπάθειες των γιατρών
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- Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο ρεύμα προς Σούνιο, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.
- Μοτοσικλέτα με οδηγό έναν 20χρονο εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε.
- Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
- Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.
Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό, σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στη Λεωφόρο Αθηνών- Σουνίου, στο ρεύμα προς Σούνιο, λίγο μετά τη λίμνη Βουλιαγμένης.
Μοτοσικλέτα που οδηγούσε νεαρός, περίπου 20 ετών, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός, ο οποίος διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου υπέκυψε στα τραύματα του λίγη ώρα αργότερα.
Για το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
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