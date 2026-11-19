Snapshot Μία κολόνα της ΔΕΗ έπεσε σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές μεταξύ των χωριών Παπαγιάννη και Μαρίνας στη Φλώρινα λόγω ισχυρών ανέμων.

Η κολόνα χτύπησε το παρμπρίζ και διέλυσε ένα πλαϊνό τζάμι του λεωφορείου, στο οποίο όμως δεν καθόταν μαθητής.

Το ατύχημα προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στο λεωφορείο. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Φλώρινα στο δρόμο μεταξύ των χωριών Παπαγιάννη και Μαρίνας όταν μία κολόνα της ΔΕΗ έπεσε σε λεωφορείο που μετέφερε μαθητές.

Όπως αναφέρει το neaflorina.gr, η κολόνα που ταλαντώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων χτύπησε αρχικά το παρμπρίζ του λεωφορείου και στη συνέχεια διαπέρασε ένα πλαϊνό τζάμι, στη θέση του οποίου ευτυχώς δεν καθόταν κάποιος μαθητής.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς όλα τα παιδιά, αλλά και ο οδηγός και η συνοδός, είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο άμεσα έφτασε άλλο λεωφορείο, το οποίο παρέλαβε τους μαθητές και τους μετέφερε στους προορισμούς τους.

Το ατύχημα είχε ευτυχώς ως αποτέλεσμα μόνο υλικές ζημιές στο όχημα.

Δείτε περισσότερες εικόνες από το σημείο του ατυχήματος: