Snapshot Η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τον θάνατο τριών βρεφών ξεκίνησε με την κατάθεση της μητέρας της στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας.

Η μητέρα ζήτησε την καταδίκη οποιουδήποτε ευθύνεται για τους θανάτους, ακόμα και αν πρόκειται για την κόρη της.

Η εισαγγελέας επέμεινε στο γιατί η μητέρα δεν απέτρεψε τον κίνδυνο, παρά τις υποψίες της για τον ρόλο της κόρης της.

Η μητέρα υποστήριξε ότι είχε εκφράσει στις Αρχές τις υποψίες της χωρίς να καταγραφούν επίσημα.

Κατά την κατάθεσή της, η μητέρα περιέγραψε τις οικογενειακές σχέσεις, τις απώλειες των παιδιών και τις προσωπικές της εμπειρίες από τα γεγονότα. Snapshot powered by AI

Με την κατάθεση της μητέρας της Ειρήνης Μουρτζούκου ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας η δίκη, με την 25χρονη να κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου ξέσπασε σε κλάματα όταν η μητέρα της δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι ζητά την καταδίκη οποιουδήποτε ευθύνεται για τους θανάτους των παιδιών, ακόμη και αν πρόκειται για την ίδια της την κόρη.

«Ζητώ την καταδίκη οποιουδήποτε υπευθύνου για τον θάνατο των παιδιών... Οποιοσδήποτε κι αν είναι. Η Ειρήνη, οι ιατροδικαστές, οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος», είπε η μητέρα 25χρονης, απαντώντας σε ερώτηση της έδρας ως προς τον λόγο που την ώθησε να προχωρήσει σε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έντονη συναισθηματική αντίδραση της κατηγορούμενης οδήγησε τον συνήγορο υπεράσπισής της να ζητήσει την ολιγόλεπτη διακοπή της διαδικασίας, προκειμένου να ηρεμήσει.

Ερωτήματα της εισαγγελέως για τις υποψίες της μητέρας

Στη συνέχεια, ξέσπασε ξανά ένταση, κατά την εξέταση της μητέρας της Ειρήνης Μουρτζούκου από την εισαγγελέα της έδρας, η οποία επέμεινε στο ζήτημα των υποψιών που φέρεται να είχε η μάρτυρας σχετικά με τον ρόλο της κόρης της στους θανάτους των παιδιών.

Η εισαγγελέας ζήτησε επανειλημμένα να διευκρινιστεί γιατί η μητέρα δεν προχώρησε σε κάποια ενέργεια προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενο κίνδυνο για τα παιδιά, εφόσον είχε ήδη υποψίες ότι η κόρη της ενδεχομένως να τους είχε προκαλέσει κακό.

Απαντώντας, η μητέρα της 25χρονης υποστήριξε ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και τα πορίσματα που εκδίδονταν εκείνη την περίοδο δεν απέδιδαν τους θανάτους σε εγκληματική ενέργεια. Όπως ισχυρίστηκε, υπό αυτές τις συνθήκες δεν είχε τη δυνατότητα να υποστηρίξει κάτι διαφορετικό.

Είχε πεί στις Αρχές ότι η κόρη της είχε κάνει κακό στα παιδιά

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και ο ισχυρισμός της μητέρας ότι είχε εκφράσει στις αστυνομικές αρχές την πιθανότητα η κόρη της να είχε κάνει κακό στα παιδιά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια κατάθεσής της στην αστυνομία είχε επισημάνει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, ζητώντας μάλιστα από τους αστυνομικούς να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή.

Ωστόσο, η σχετική αναφορά δεν φαίνεται να έχει καταγραφεί στις καταθέσεις της, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα και νέα αντιπαράθεση κατά την ακροαματική διαδικασία.

Οι οικογενειακές σχέσεις και οι απώλειες των παιδιών

Κατά το υπόλοιπο της κατάθεσής της, η μητέρα της Ειρήνης Μουρτζούκου αναφέρθηκε εκτενώς στα παιδικά και εφηβικά χρόνια της κόρης της, στις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς και στις συνθήκες που επικρατούσαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Παράλληλα, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο βίωσε η ίδια τις απώλειες των τριών παιδιών, για τους θανάτους των οποίων κατηγορείται η κόρη της.

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