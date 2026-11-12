Μουρτζούκου: Ξανά στο εδώλιο για τη δολοφονία των τριών βρεφών

Snapshot Η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών, μεταξύ των οποίων και δύο δικά της παιδιά, σε διάστημα περίπου τριών ετών.

Η δίκη διεξάγεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών με αυστηρά μέτρα αστυνομικής φύλαξης.

Η εισαγγελία απέρριψε τον ισχυρισμό μειωμένου καταλογισμού και πρότεινε την παραπομπή της κατηγορουμένης σε δίκη.

Η υπόθεση του θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη σε ξεχωριστή διαδικασία δεν εμπλέκει τη Μουρτζούκου, η οποία αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό αυτό.

Η ενοχή ή μη της κατηγορουμένης θα κριθεί από το δικαστήριο βάσει των μαρτυρικών καταθέσεων, πραγματογνωμοσυνών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων. Snapshot powered by AI

Στο ακροατήριο του ΜΟΔ Πατρών περνά σήμερα η υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο τριών βρεφών, ανάμεσά τους και δύο δικών της παιδιών. Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, με την 26χρονη να καλείται να δώσει απαντήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Η κατηγορούμενη κρατείται προσωρινά στις Φυλακές Ελαιώνα από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν μεταφέρθηκε από τις Φυλακές Κορυδαλλού. Από χθες βρίσκεται στο Τμήμα Μεταγωγών Πάτρας και νωρίς το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια για την έναρξη της διαδικασίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε προκληθεί ένταση μέσα στη δικαστική αίθουσα, όταν η Ειρήνη Μουρτζούκου αμφισβήτησε ότι ο Ιωάννης Μουρτζούκος είναι ο πατέρας της.

Για την παρουσία της στο δικαστήριο και την ομαλή διεξαγωγή της δίκης, οι αρμόδιες Αρχές έχουν εκπονήσει ειδικό σχέδιο αστυνομικής φύλαξης.

Οι τρεις θάνατοι βρεφών στο επίκεντρο της δίκης

Όπως περιγράφεται στο βούλευμα παραπομπής, η δικογραφία περιλαμβάνει σοβαρά περιστατικά, με αφετηρία τα Χριστούγεννα του 2020, όταν φέρεται να είχε σημειωθεί απόπειρα δολοφονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου της 26χρονης.

Το βασικό αντικείμενο, ωστόσο, της δικαστικής διαδικασίας είναι οι θάνατοι τριών βρεφών, οι οποίοι καταγράφηκαν μέσα σε διάστημα περίπου τριών ετών.

Ειδικότερα, η Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για τον θάνατο:

Του βρέφους της φίλης της, Κατερίνας, ηλικίας έξι μηνών, τον Φεβρουάριο του 2021

-Του πρώτου παιδιού της, μόλις 19 ημερών, τον Ιούνιο του 2022.

Της δεύτερης κόρης της, Μαρίας-Φρειδερίκης, ηλικίας δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

Αυτές είναι οι τρεις υποθέσεις που θα βρεθούν στο επίκεντρο της ακροαματικής διαδικασίας. Το δικαστήριο καλείται να εξετάσει το σύνολο των μαρτυρικών καταθέσεων, των πραγματογνωμοσυνών και των υπόλοιπων αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την προανακριτική και ανακριτική διαδικασία.

Η εισαγγελική πρόταση και ο μειωμένος καταλογισμός

Καθοριστική για την παραπομπή της υπόθεσης στο ακροατήριο υπήρξε η εισαγγελική πρόταση, στην οποία γίνεται ιδιαίτερα αυστηρή αξιολόγηση της προσωπικότητας και της επικινδυνότητας της κατηγορουμένης.

Παράλληλα, η εισαγγελέας απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί ενδεχόμενου μειωμένου καταλογισμού. Την ίδια θέση υιοθέτησε και το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας, το οποίο αποφάσισε την παραπομπή της κατηγορουμένης σε δίκη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναμένεται να εξεταστούν αναλυτικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα τρία βρέφη, καθώς και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες Αρχές.

Εκτός της συγκεκριμένης δίκης ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη

Μια ξεχωριστή υπόθεση, η οποία δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία που εξετάζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών, είναι ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα.

Η συγκεκριμένη έρευνα ακολουθεί διαφορετική ποινική και διαδικαστική πορεία, ενώ η Ειρήνη Μουρτζούκου έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του παιδιού.

Αντίθετα, για τις τρεις υποθέσεις που αποτελούν το αντικείμενο της σημερινής δίκης, η κατηγορούμενη, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατηγορητηρίου, έχει προβεί σε ομολογίες. Σε κάθε περίπτωση, η ενοχή ή μη της 26χρονης θα κριθεί από το δικαστήριο, το οποίο θα αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων που θα παρουσιαστούν ενώπιόν του.

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