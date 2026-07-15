Καταπέλτης το εισαγγελικό βούλευμα για τη Μουρτζούκου: «Απολάμβανε τις δολοφονίες χωρίς ενοχή»

Snapshot Η Ειρήνη Μουρτζούκου παραπέμπεται σε δίκη για τους θανάτους τριών βρεφών και την απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου της.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση που την χαρακτηρίζει ως οργανωμένο, βίαιο και επικίνδυνο άτομο, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό μειωμένου καταλογισμού.

Τα εγκλήματα της κατηγορούμενης εκτείνονται χρονικά από το 2020 και περιλαμβάνουν θανάτους βρεφών και την απόπειρα δολοφονίας πρώην συντρόφου.

Ο θάνατος της μικρότερης αδελφής της το 2014 θεωρείται από την εισαγγελέα ως η απαρχή της εγκληματικής της πορείας, παρά το ότι έχει παραγραφεί.

Το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον δεν θεωρείται ελαφρυντικό, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο ανέπτυξε χειριστικές και εγκληματικές συμπεριφορές. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του ΜΟΔ θα βρεθεί η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία παραπέμπεται σε δίκη για τους θανάτους τριών βρεφών και την απόπειρα ανθρωποκτονίας της πρώην συντρόφου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας υιοθέτησε στο σύνολό της την εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση και εξέδωσε παραπεμπτικό βούλευμα σε βάρος της 25χρονης κατηγορούμενης, η οποία εξακολουθεί να κρατείται προφυλακισμένη στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Κόλαφος το εισαγγελικό βούλευμα

Στην πρότασή της, η εισαγγελέας χαρακτηρίζει την Ειρήνη Μουρτζούκου ως ένα «οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο». Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η 25χρονη «απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή», ενώ απορρίπτεται πλήρως ο ισχυρισμός της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αχαΐας αφορά σειρά σοβαρών υποθέσεων που εκτείνονται από το 2020 και μετά:

Χριστούγεννα 2020: Απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου της.

4 Φεβρουαρίου 2021: Θάνατος του έξι μηνών βρέφους φίλης της, της Κατερίνας.

19 Ιουνίου 2022: Θάνατος του πρώτου παιδιού της, σε ηλικία 19 ημερών.

17 Οκτωβρίου 2023: Θάνατος της δύο μηνών κόρης της, Μαρίας-Φρειδερίκης.

Η απαρχή της εγκληματικής πορείας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον θάνατο της μικρότερης αδελφής της κατηγορούμενης, Ζωής, το 2014, τον οποίο η εισαγγελέας θεωρεί ως την αφετηρία της μετέπειτα εγκληματικής της δράσης.

Αν και η συγκεκριμένη πράξη έχει παραγραφεί και δεν αποτελεί αντικείμενο της δίκης, η εισαγγελική πρόταση τη χαρακτηρίζει «προάγγελο» των εγκλημάτων που ακολούθησαν, σημειώνοντας ότι η κατηγορούμενη αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής της με «ανάλγητο τρόπο» ήδη από την εφηβική της ηλικία.

Κατά τις δικαστικές Αρχές, τα θύματα δεν επιλέγονταν τυχαία. Αντίθετα, η 25χρονη φέρεται να στόχευε συστηματικά ανυπεράσπιστα βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς, σύμφωνα με το βούλευμα, επιδίωκε την απόλυτη κυριαρχία και τον έλεγχο, αντλώντας μια «διαστρεβλωμένη ενδυνάμωση του εγώ της».

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, με συνεχείς μετακινήσεις και έντονη αστάθεια. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό δεν προβάλλεται ως ελαφρυντικό, αλλά ως το πλαίσιο μέσα στο οποίο, σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση, ανέπτυξε από νεαρή ηλικία χειριστικές συμπεριφορές και μηχανισμούς εξαπάτησης που αργότερα αξιοποίησε στην εγκληματική της δράση.