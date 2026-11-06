Πάτρα: Έφτασε στα Δικαστήρια υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η Ειρήνη Μουρτζούκου - Βίντεο

Snapshot Η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου έφτασε στα Δικαστήρια Πατρών υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη δίκη της σχετικά με τους θανάτους τριών βρεφών.

Η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει κατηγορίες για τον θάνατο τριών βρεφών μέσα σε τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των δύο παιδιών της και ενός βρέφους φιλικού προσώπου.

Η δίκη βασίζεται σε ομολογίες της κατηγορουμένης, ιατροδικαστικά ευρήματα, πραγματογνωμοσύνες και μαρτυρικές καταθέσεις.

Η εισαγγελέας απέρριψε τον ισχυρισμό μειωμένου καταλογισμού και ζήτησε την παραπομπή της στο ακροατήριο, απόφαση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας.

Η ποινική έρευνα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα συνεχίζεται ξεχωριστά και δεν εξετάζεται στη συγκεκριμένη δίκη. Snapshot powered by AI

Στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών έφτασε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Παρασκευής 6/11 η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς ξεκινά η δίκη της για τους θανάτους 3 βρεφών.

Υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε από το Τμήμα Μεταγωγών, όπου βρισκόταν για την έναρξη της δίκης. Σημειώνεται ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου αρχικά κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλλού, ωστόσο τον Σεπτέμβριο μεταφέρθηκε στις φυλακές του Ελαιώνα.

Η κατηγορούμενη δικάζεται για τον θάνατο τριών βρεφών μέσα σε διάστημα τριών ετών: ενός βρέφους έξι μηνών, παιδιού φιλικού της προσώπου, τον Φεβρουάριο του 2021, του πρώτου δικού της παιδιού ηλικίας μόλις 19 ημερών τον Ιούνιο του 2022, καθώς και της δεύτερης κόρης της, ηλικίας δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 25χρονη έχει προβεί σε ομολογίες για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ το δικαστήριο καλείται να εξετάσει πραγματογνωμοσύνες, ιατροδικαστικά ευρήματα και μαρτυρικές καταθέσεις.

Την ίδια ώρα, η ποινική διερεύνηση για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη ως ανεξάρτητη δικογραφία και δεν περιλαμβάνεται στη σημερινή ακροαματική διαδικασία.

Καθοριστικό ρόλο στην παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη είχε η εισαγγελική πρόταση, στην οποία αποτυπώνεται ιδιαίτερα αυστηρή αξιολόγηση της προσωπικότητας και της επικινδυνότητας της κατηγορουμένης.

Παράλληλα, η Εισαγγελέας δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης σχετικά με το ενδεχόμενο μειωμένου καταλογισμού. Την ίδια θέση υιοθέτησε και το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας, αποφασίζοντας την παραπομπή της 25χρονης στο ακροατήριο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αναμένεται να εξεταστούν διεξοδικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα τρία βρέφη, αλλά και το σύνολο των στοιχείων που συνέλεξαν οι αρμόδιες ανακριτικές Αρχές.

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