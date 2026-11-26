Ο Νίκος Καρβέλας έβγαλε τραγούδι με τίτλο «Φίδι» και δεν πάει πουθενά το μυαλό μας
Ο Νίκος Καρβέλας επιστρέφει με νέο άλμπουμ και ένα τραγούδι με αιχμηρούς στίχους έχει ήδη τραβήξει την προσοχή
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Έχοντας απασχολήσει τα μέσα τον τελευταίο καιρό μετά την έντονη δημόσια αντιπαράθεση με την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας επιστρέφει δισκογραφικά με τον νέο του δίσκο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια».
Ο τίτλος του άλμπουμ είναι ιδιαίτερα προσωπικός για τον ίδιο μιας και τα Ταμπούρια Πειραιά είναι ο τόπος καταγωγής του δημιουργού, έχοντας γεννηθεί εκεί το 1951, επομένως αυτή η αναφορά παραπέμπει στις ρίζες και στο παρελθόν του.
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