Έχοντας απασχολήσει τα μέσα τον τελευταίο καιρό μετά την έντονη δημόσια αντιπαράθεση με την Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας επιστρέφει δισκογραφικά με τον νέο του δίσκο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια».

Ο τίτλος του άλμπουμ είναι ιδιαίτερα προσωπικός για τον ίδιο μιας και τα Ταμπούρια Πειραιά είναι ο τόπος καταγωγής του δημιουργού, έχοντας γεννηθεί εκεί το 1951, επομένως αυτή η αναφορά παραπέμπει στις ρίζες και στο παρελθόν του.

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