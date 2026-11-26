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Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν... πάρτυ με αφορμή αναφορές για τον σταρ της Μπάγερν Μονάχου, Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος φέρεται να απάτησε τη σύζυγό του που μόλις είχε γεννήσει, με φυσικοθεραπεύτρια 17 χρόνια νεότερή του.

Ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου και την εθνικής ομάδας, Μάνουελ Νόιερ, δέχεται πυρά στη Γερμανία μετά από δημοσιεύματα για φερόμενο χωρισμό με τη σύζυγό του Άνικα, λίγες μόλις ημέρες αφότου γέννησε το δεύτερο παιδί τους.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild , ο Νόιερ φέρεται να ενημέρωσε τη σύζυγό του λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου γιου τους ότι δεν επιθυμούσε να συνεχίσουν τον γάμο τους. Ο τερματοφύλακας της Μπάγερν φέρεται στη συνέχεια να ξεκίνησε μια νέα σχέση με μια 23χρονη φυσιοθεραπεύτρια, δεκαεπτά χρόνια νεότερή του.

Οι δυο τους φέρονται να πήγαν μαζί διακοπές στη Σικελία ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου και αργότερα εθεάθησαν μαζί στη Βραζιλία, όπου ο Νόιερ αναρρώνει από τραυματισμό στο πόδι. Σύμφωνα με την Bild, η σχέση τους κρατάει μήνες.

Η σύζυγος του Μανουέλ Νόιερ δημοσίευσε σχετικά σύμφωνα με διεθνή μέσα: «Η ΑΠΑΤΗ σε βάρος μιας εγκύου γυναίκας είναι ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο ΚΑΚΙΑΣ»

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