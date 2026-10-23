Βενσάν Κομπανί: Στο νοσοκομείο ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, μετά από λιποθυμία
«Ο Κομπανί υποβάλλεται σε ενδελεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση»
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- Ο Βενσάν Κομπανί λιποθύμησε κατά τη διάρκεια προπόνησης με τη δεύτερη ομάδα της Μπάγερν Μονάχου.
- Ο προπονητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.
- Ο Κομπανί υποβάλλεται σε ενδελεχείς εξετάσεις και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.
- Η Μπάγερν Μονάχου ανακοίνωσε το περιστατικό και την κατάσταση της υγείας του προπονητή.
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης.
«Ο Βενσάν Κομπανί χρειάστηκε ιατρική φροντίδα την Παρασκευή, καθώς υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια προπόνησης με τη δεύτερη ομάδα της Μπάγερν», ανέφερε η Μπάγερν Μονάχου σε ανακοίνωσή της.
«Ο Κομπανί υποβάλλεται σε ενδελεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση
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