Άκης Δείξιμος: Είχα βρει πρώην μου με άλλον, τη συγχώρησα και μετά από έναν χρόνο με απάτησε ξανά»

Ο Άκης Δείξιμος μιλάει για το περιστατικό που του συνέβη με πρώην σύντροφό του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Άκης Δείξιμος: Είχα βρει πρώην μου με άλλον, τη συγχώρησα και μετά από έναν χρόνο με απάτησε ξανά»
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  • Ο Άκης Δείξιμος βρήκε την τότε σύντροφό του με άλλον άντρα και την συγχώρησε αρχικά για την απιστία.
  • Επιστρέφοντας νωρίτερα από το στρατόπεδο, έσπασε την πόρτα του σπιτιού όταν αντιλήφθηκε την απιστία.
  • Περίπου έναν χρόνο μετά, η σύντροφός του τον απάτησε ξανά, οπότε αποφάσισε να μην της δώσει δεύτερη ευκαιρία.
  • Η εμπειρία του περιγράφεται με συναισθηματική ένταση και προσωπικότητα, χωρίς να κρύβει τις δυσκολίες που βίωσε.
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Την προσωπική του εμπειρία από μια σχέση στην οποία βίωσε την απιστία αποκάλυψε ο Άκης Δείξιμος. Ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την απιστία της τότε συντρόφου του, την οποία μάλιστα συγχώρησε όταν την έπιασε με άλλον άντρα. Ωστόσο, περίπου έναν χρόνο αργότερα, εκείνη επανέλαβε την ίδια συμπεριφορά, με αποτέλεσμα ο ίδιος να αποφασίσει να μην της δώσει δεύτερη ευκαιρία.

Ο Άκης Δείξιμος ανέφερε αρχικά, πως επιστρέφοντας στο σπίτι όπου έμενε η τότε σύντροφός του, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, με αποτέλεσμα να σπάσει την πόρτα: «Ήμουν φαντάρος και γύρισα από το στρατόπεδο λίγο νωρίτερα και όντως η τότε σύντροφός μου ήταν με κάποιον άλλον. Θυμάμαι ότι είχα παγώσει και ότι δεν είχα την ψυχραιμία να ανοίξω με κλειδί. Έσπασα την πόρτα και τους είδα και έγινε χαμός. Αυτά που βλέπεις στην τηλεόραση και γελάμε μετά που τα σκεφτόμαστε, κάτι τέτοιο», είπε στην κάμερα του Alpha.

Στη συνέχεια, όπως είπε, αν και συγχώρησε τη γυναίκα για την απιστία, εκείνη περίπου έναν χρόνο μετά επανέλαβε την ίδια πράξη: «Τη συγχώρησα, μετά από έναν χρόνο περίπου με απάτησε ξανά και μετά δεν τη συγχώρησα».

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