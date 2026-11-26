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Η ένταση ξέσπασε μετά τη ρεβάνς ανάμεσα στη Ρεάλ Ποτόσι και την Όλγουεϊζ Ρέντι. Οι φιλοξενούμενοι είχαν αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, επικρατώντας με 3-1, ενώ στη δεύτερη αναμέτρηση οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0. Το ματς ολοκληρώθηκε με μία αποβολή για κάθε πλευρά, αλλά και έντονα παράπονα των γηπεδούχων για τη διαιτησία.

Μετά τη λήξη, ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Ποτόσι περικύκλωσαν τους διαιτητές, ζητώντας εξηγήσεις για τις αποφάσεις τους. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο Αλεμάν αντέδρασε στις διαμαρτυρίες και χτύπησε με γροθιά τον τερματοφύλακα της ομάδας.

Για να εκτονωθεί η κατάσταση χρειάστηκε η παρέμβαση αρκετών παρευρισκομένων, ενώ η διαιτητική ομάδα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υπό την προστασία της αστυνομίας.

Το περιστατικό αναμένεται να έχει σοβαρές συνέπειες για τον ρέφερι, ο οποίος, βάσει των προβλεπόμενων ποινών, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού από τους αγωνιστικούς χώρους για διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και τα τρία χρόνια.

Πηγή: onsports.gr

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